به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت هر بشکه نفت خام برنت با ۸۰ سنت معادل ۰.۸۵ درصد کاهش به ۹۳ دلار و ۸۲ سنت رسید.

همچنین نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و ۲۰ سنت معادل ۱.۳۶ درصد کاهش، ۸۶ دلار و ۹۲ سنت معامله شد.

هر دو شاخص نفتی در معاملات روز گذشته بیش از ۸ درصد سقوط کرده و به پایین‌ترین سطح خود از ۳۱ اوت رسیده بودند.

دو منبع نزدیک به محافل دولتی کشورهای حوزه خلیج فارس اعلام کردند تضعیف موقعیت سیاسی ترامپ در پی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره و احتمال افزایش نظارت دموکرات‌ها بر تصمیمات نظامی دولت آمریکا، انگیزه واشنگتن برای دستیابی به توافق را افزایش می‌دهد و احتمال حمله گسترده به ایران را کاهش می‌دهد.

با این حال، تحلیلگران معتقدند مسیر دستیابی به توافق همچنان با ابهام‌های زیادی همراه است.

جون گو، تحلیلگر ارشد نفت در شرکت اسپارتا کامودیتیز، گفت بازارها در حال ارزیابی تأثیر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بر اقدامات بعدی ترامپ در جنگ ایران هستند و احتمال پایان جنگ را در قیمت‌های نفت لحاظ می‌کنند. وی در عین حال هشدار داد که تا زمان دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک کامل، نوسانات بازار ادامه خواهد داشت.

بر اساس ارزیابی تحلیلگران، محموله‌های نفت خام عبوری از تنگه هرمز، که یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت کشورهای خلیج فارس به بازارهای جهانی است، تقریباً به سطح پیش از جنگ بازگشته است؛ هرچند هزینه انتقال محموله‌ها همچنان بالاتر از گذشته است.

بانک جی‌پی مورگان نیز در گزارشی اعلام کرد ازسرگیری عرضه نفت از منطقه خلیج فارس، بازار جهانی نفت را پس از چند ماه اختلال ناشی از جنگ دوباره وارد وضعیت مازاد عرضه کرده است. برآورد این بانک نشان می‌دهد بازار نفت در ماه سپتامبر با مازاد روزانه ۱.۱ میلیون بشکه و در ماه اکتبر با مازاد ۱.۴ میلیون بشکه مواجه بوده است.

با وجود کاهش قیمت‌ها، نگرانی‌ها درباره آینده بازار همچنان ادامه دارد. بانک سیتی هشدار داده است که پس از پایان انتخابات میان‌دوره‌ای، دولت آمریکا ممکن است با استفاده از اختیارات اجرایی خود در سیاست خارجی، بار دیگر تنش‌ها با ایران را افزایش دهد.

گروه اوراسیا نیز احتمال ازسرگیری حملات آمریکا به ایران را از ۶۵ درصد به ۶۰ درصد کاهش داده، اما برآورد خود از احتمال دستیابی به توافق را از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد رسانده است. این مؤسسه در مقابل، احتمال ادامه بن‌بست و تقابل را از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش داده است.

به گزارش رویترز، گروه اوراسیا هشدار داده است که در صورت تشدید درگیری‌ها، قیمت نفت برنت می‌تواند به محدوده ۱۱۰ تا ۱۲۵ دلار در هر بشکه افزایش یابد.

از سوی دیگر، ذخایر تجاری نفت در کشورهای بزرگ مصرف‌کننده نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در ۱۵ سال گذشته قرار دارد.

همچنین اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده است ذخایر نفت خام، بنزین و فرآورده‌های میان‌تقطیر این کشور در هفته گذشته کاهش یافته و تقاضای نفت به بالاترین سطح یک سال اخیر رسیده است.

مجموع این عوامل نشان می‌دهد اگرچه امید به کاهش تنش‌های منطقه‌ای در کوتاه‌مدت موجب افت قیمت نفت شده، اما تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و محدودیت ذخایر جهانی همچنان می‌تواند زمینه‌ساز نوسانات شدید در بازار انرژی باشد.