وحید واسطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بیش از ۳۰ میلیون متر مکعب آب از ذخایر سدهای خراسان شمالی از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت، تحویل توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان شده است.

وی افزود: این میزان آب از سدهای خراسان شمالی در شرایطی تامین و تحویل شده است که استان طی چند سال اخیر در شرایط خشکسالی و کم‌بارشی به سر می‌برد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی تصریح کرد: بخش عمده آب تحویل شده برای مصارف کشاورزی و بخش قابل توجهی نیز برای مصارف تامین آب مورد نیاز شرب و بهداشت بوده است.

واسطه بیان کرد: در شرایط کنونی ۸۰ درصد مخازن سدهای خراسان شمالی به دلیل کاهش بارندگی و کاهش آورد رودخانه‌ها در سال‌های اخیر، خالی است.

وی در پایان گفت: خراسان شمالی هشت سد به مجموع گنجایش حدود ۲۲۳ میلیون متر مکعب در دست بهره‌برداری دارد.