به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، همزمان با سراسر کشور، ساعت ۹ صبح در بیرجند برگزار می‌شود.

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، در مرکز استان از تقاطع بیمارستان شهید رحیمی در بلوار پاسداران آغاز و تا فرهنگسرای شهرداری در بلوار شهید صیاد شیرازی ادامه خواهد داشت.

چهارشنبه این هفته مردم دیگر نقاط استان خراسان جنوبی نیز در راهپیمایی ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و میثاق با شهیدان، شرکت می‌کنند تا با حضور گسترده خود در این شرایط حساس، بار دیگر اقتدارشان را با خلق جلوه‌ای باشکوه و حماسی به جهانیان نشان دهند.