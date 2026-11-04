به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در چهارمین بازی آسیایی خود در لیگ نخبگان شامگاه سه شنبه ۱۲ آبان در ورزشگاه بین المللی شهر بصره عراق از تیم الشمال قطر میزبانی کرد و در نهایت آبی ها موفق شدند با گل دیر هنگام یاسر آسانی وینگر آلبانیایی خود این تیم قطری را شکست دهند و به رده سوم جدول منطقه غرب آسیا صعود کردند.

رسانه «pamfleti» آلبانی در رابطه با درخشش آسانی نوشت: یاسر آسانی همچنان به درخشش خود در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا ادامه می‌دهد و بار دیگر توانایی و مهارت خود را در گلزنی به نمایش گذاشت.

مهاجم تیم ملی آلبانی در پیروزی یک بر صفر استقلال مقابل الشمال قهرمان آبی‌پوشان بود و در واپسین ثانیه‌های مسابقه گل سرنوشت‌ساز را به ثمر رساند.

در شرایطی که به نظر می‌رسید این مسابقه با تساوی به پایان برسد، آسانی در دقیقه ۹۰ از فرصت به‌دست‌آمده استفاده کرد. این بازیکن آلبانیایی پس از دریافت توپ در محوطه جریمه و در موقعیتی تک‌ به‌ تک با دروازه‌بان حریف با خونسردی و دقت توپ را وارد دروازه کرد.

این ضربه تمام‌کننده باعث شادی بازیکنان استقلال شد و سه امتیاز ارزشمند را برای نماینده ایران به ارمغان آورد.

یاسر آسانی با گلزنی در حساس‌ترین لحظه مسابقه بار دیگر نقش تعیین‌کننده خود را به نمایش گذاشت و ثابت کرد یکی از مهم‌ترین مهره‌های هجومی استقلال در رقابت‌های آسیایی است.