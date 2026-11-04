به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی‌راد صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پویش «همه حاضر» همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ با هدف حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش بهزیستی استان بوشهر اجرا شد و توانست با مشارکت مؤسسات دولتی، مراکز بهزیستی و خیران، منابع قابل توجهی را برای تأمین نیازهای آموزشی جامعه هدف جذب کند.

معاون مشارکت‌های مردمی و ظرفیت‌های اجتماعی بهزیستی استان بوشهر اضافه کرد: در جریان اجرای این پویش، مجموعاً ۲۷۴ میلیارد و ۱۶۶ میلیون و ۲۴۰ هزار ریال کمک نقدی و غیرنقدی برای حمایت تحصیلی از دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش جذب شد.

وی افزود: در مجموع ۶ هزار و ۸۵۴ نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان جامعه هدف بهزیستی از خدمات و حمایت‌های این پویش بهره‌مند شدند.

مشارکت مؤسسات دولتی در تأمین هزینه‌های تحصیل

اسدی‌راد با تشریح جزئیات منابع جذب‌شده بیان کرد: از مجموع کمک‌های جمع‌آوری‌شده، ۱۷۴ میلیارد و ۷۹۱ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال از طریق مؤسسات دولتی تأمین شد که زمینه حمایت از چهار هزار و ۷۰۱ دانش‌آموز و دانشجو را فراهم کرد.

وی ادامه داد: همچنین ادارات بهزیستی شهرستان‌ها و مراکز دولتی با جذب ۹۹ میلیارد و ۳۷۴ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال کمک نقدی و غیرنقدی، از ۲ هزار و ۱۵۳ نفر دیگر از دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش حمایت کردند.

همدلی برای تحقق عدالت آموزشی

معاون مشارکت‌های مردمی و ظرفیت‌های اجتماعی بهزیستی استان بوشهر با قدردانی از مشارکت خیران، مؤسسات و مجموعه‌های همکار در اجرای این پویش گفت: «همه حاضر» نمادی از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی برای تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر تحصیلی برای فرزندان تحت پوشش بهزیستی است.

اسدی‌راد خاطرنشان کرد: تداوم مشارکت‌های مردمی می‌تواند در توانمندسازی جامعه هدف، کاهش دغدغه‌های تحصیلی خانواده‌ها و حمایت از آینده دانش‌آموزان و دانشجویان نقش مؤثری داشته باشد.