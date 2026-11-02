به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی و محمود نعمتی در رقابت‌های جایزه بزرگ کاراته روسیه که به میزبانی مسکو برگزار شد، هر دو به نشان نقره رسیدند و دو عنوان نایب‌قهرمانی برای کاراته قم به ارمغان آوردند.

مرتضی نعمتی در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم، حریفانی از آلمان، روسیه، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان را شکست داد و در پایان رقابت‌ها در جایگاه دوم ایستاد.

محمود نعمتی نیز در وزن به‌علاوه ۸۴ کیلوگرم با پیروزی برابر حریفانی از روسیه، فرانسه، بلاروس و ونزوئلا، عنوان نایب‌قهرمانی این وزن را کسب کرد.

این رقابت‌ها در شهر مسکو، پایتخت روسیه، برگزار شد و دو برادر قمی حاصل حضور خود در این مسابقات را با مدال نقره جشن گرفتند.