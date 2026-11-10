به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، اظهار کرد: دانش‌آموزان پایه‌های دهم و یازدهم مدارس استان البرز در سال تحصیلی گذشته موفق به کسب ۱۵ مدال در رشته‌های مدیریت اقتصاد و حکمرانی، ادبی، ریاضی، سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، زیست‌شناسی، سواد رسانه‌ای، شیمی و فیزیک شدند.

وی با اشاره به اسامی مدال‌آوران افزود: محمد محمدی علی‌آباد، محمدرضا رسولی قشمتی، امیررضا حکیمی، پرهام نوروزپور، هدای غلامی کرین، مهدیه شکوری حسن‌آبادی، محمدطاها شرفبیانی، علیرضا بیرانوند، نوید حاجیان حسین‌آبادی، محمدطه زبیدی، نیما بیگدلو، ماهان موسی‌نژاد عطاری، احسان گل‌باز، محمد اسمعیلی ورنکش و آرین باقری موفق به کسب مدال‌های طلا، نقره و برنز شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با بیان اینکه مهدیه شکوری حسن‌آبادی مدال طلای المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی را کسب کرده است، این موفقیت را نشان‌دهنده استعداد و ظرفیت علمی دانش‌آموزان استان دانست.

شعبانی با قدردانی از تلاش دانش‌آموزان، خانواده‌ها، مدیران و معلمان تأکید کرد: حمایت از استعدادهای برتر و فراهم کردن زمینه رشد توانمندی‌های علمی دانش‌آموزان از اولویت‌های آموزش و پرورش استان است.

وی همچنین با اشاره به شرایط دشوار کشور در یک سال اخیر و تأثیرات جنگ بر فعالیت‌ها گفت: آموزش و پرورش البرز با وجود محدودیت‌ها و شرایط سخت تحمیل‌شده از سوی دشمنان، در سال گذشته و امسال موفقیت‌های چشمگیری در ارتقای کیفیت آموزشی به دست آورده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز خاطرنشان کرد: موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان حاصل پشتکار آنان، تلاش فرهنگیان، حمایت خانواده‌ها و همراهی شرکای آموزشی است و نشان می‌دهد نسل جوان حتی در سخت‌ترین شرایط نیز با نگاه به آینده برای پیشرفت کشور تلاش می‌کند.