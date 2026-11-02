به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر دشتی‌پور اظهار کرد: همزمان با بارش‌های اخیر، ۶۴ نیروی راهداری در قالب گروه‌های عملیاتی در محورهای استان حضور یافتند و ۴۶ مورد عملیات ریزش‌برداری را برای رفع موانع و جلوگیری از اختلال در تردد انجام دادند.

وی افزود: بر اساس رصد دوربین‌های نظارت تصویری مرکز مدیریت راههای استان و گزارش‌های دریافتی از ادارات تابعه، بارش باران در هر ۱۳ شهرستان ایلام گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام با اشاره به آمادگی راهداران برای ارائه خدمات در شرایط جوی مختلف بیان کرد: ۶ راهدارخانه ثابت در سطح استان به منظور اجرای عملیات راهداری، بازگشایی مسیرها و رفع مشکلات احتمالی ناشی از بارش‌ها فعال هستند.

دشتی‌پور با اشاره به ظرفیت عملیاتی این اداره‌کل گفت: ۳۲ گروه راهداری با پشتیبانی بیش از ۲۵۶ دستگاه ماشین‌آلات سبک، سنگین و نیمه‌سنگین و ۱۶۴ دستگاه تجهیزات تخصصی از جمله نمک‌پاش، تیغه برف‌روب، قیرپاش و تانکر حمل مواد، آماده خدمات‌رسانی در محورهای مواصلاتی استان هستند.

وی تأکید کرد: تمامی محورهایی که در پی بارش‌های اخیر دچار ریزش شده بودند، در شب گذشته با تلاش عوامل راهداری پاکسازی و بازگشایی شدند و در حال حاضر هیچ‌یک از راههای استان مسدود نیست.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام در پایان از رانندگان خواست پیش از سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط تردد، با سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.