به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی اظهار داشت: پرونده قاچاق دام زنده به ارزش ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بروجرد بررسی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز دانست و مالک دام‌ها را به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش دام‌های قاچاق محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان ادامه داد: با توجه به اینکه خودروی حامل دام نیز در این پرونده مورد استفاده قرار گرفته بود، معادل ارزش کارشناسی آن به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به جریمه اضافه شد. همچنین به دلیل موجود نبودن دام‌های حمل‌شده، معادل ارزش آن‌ها نیز به جریمه افزوده شد و در نهایت میزان محکومیت متخلف به ۳۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال رسید.

شاهی خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی بروجرد این محموله را از یک دستگاه کامیون به ظن قاچاق کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.