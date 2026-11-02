به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز دوشنبه در جلسه هیئت دولت به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور که با حضور وبیناری استانداران برگزار شد، گفت: در حوزه تولید، خوشبختانه گندم استان امسال در رتبه اول کشور قرار گرفته و حدود دو میلیون تن تولید داشته‌ایم که از این میزان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن خریداری شده است.

وی با اشاره به پرداخت مطالبات گندمکاران افزود: خرید تضمینی از بیست فروردین آغاز شده و بخش اعظم مطالبات گندمکاران با همکاری دکتر نوری و سایر دست‌اندرکاران پرداخت شده است.

استاندار خوزستان با اشاره به نقش استان در تأمین امنیت غذایی کشور در دوران جنگ تصریح کرد: در طول دوران جنگ با تماس استانداران محترم، به بیست استان گندم صادر کردیم و در مجموع ۸۰۰ هزار تن گندم به سایر استان‌ها ارسال شد و خوشبختانه این نیاز برطرف گردید.

موالی‌زاده با اشاره به ذخایر گندم استان بیان کرد: ذخیره گندم ما تا پایان امسال و ابتدای فصل برداشت آینده وجود خواهد داشت و از این جهت مشکل خاصی نداریم.

وی با اشاره به تولید برنج در استان اظهار کرد: امسال بیش از ده هزار مگاوات تولید برق داشتیم که از این میزان شش هزار و ۹۰۰ مگاوات برقابی بوده و از این فرصت برای افزایش کشت برنج استفاده کردیم.

استاندار خوزستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف آب گفت: سال گذشته قرارگاه‌هایی برای انتقال آب از بالادست به پایین‌دست تشکیل دادیم و امسال با افزایش حجم بارندگی‌ها و متوسط ۳۰ میلی‌متر بارندگی در سال زراعی، از روش‌های خشکه‌کاری و روش‌هایی که مصرف آب را کاهش می‌دهد استفاده کردیم.

موالی‌زاده با اعلام تولید مازاد برنج تصریح کرد: ۲۲۰ هزار تن برنج به سایر استان‌ها صادر خواهد شد که معادل حدود سه کشتی بزرگ با ظرفیت ۷۰ تا ۸۰ هزار تن است و هم‌اکنون این حجم برنج برای ورود به بازار کشور آماده است.

وی با اشاره به تولید شکر در خوزستان خاطرنشان کرد: مصرف سرانه شکر برای هر نفر ۲۵ کیلوگرم است و ما هم‌اکنون شکر مورد نیاز ۳۵ میلیون نفر را در کشور تأمین می‌کنیم؛ هم شکر نیشکری و هم شکر چغندری و از این جهت مشکلی نداریم.

استاندار خوزستان با اشاره به رتبه برتر استان در تولید محصولات اساسی اظهار کرد: در گندم، دانه‌های روغنی، شکر، چغندر و ذرت در رده اول کشور هستیم و قیمت ۵۰ قلم کالا به صورت هفتگی مشخص و اعلام عمومی می‌شود و بازارچه‌هایی نیز برای ایجاد تعادل در بازار با همکاری شهرداری ایجاد شده است.

موالی‌زاده با اشاره به وضعیت واردات از بندر امام خاطرنشان کرد: روز گذشته از بندر امام بازدید داشتم؛ هم‌اکنون ۶ کشتی در اسکله و پنج کشتی در لنگرگاه داریم و حجم واردات گرچه کاهش یافته اما کماکان جاری است و این مسیر ادامه دارد.

استاندار خوزستان در پایان با اشاره به تفاهم‌نامه بازارچه مرزی مشترک با عراق گفت: تفاهم‌نامه را با طرف عراقی امضا کرده‌ایم و با وزیر مربوطه نیز صحبت شده است؛ قرار بر این است که این تفاهم‌نامه به سازمان توسعه تجارت برود و از آنجا به هیئت محترم دولت برسد تا مصوب شود و این ظرفیتی است که می‌تواند به استان کمک کند.