به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده عصر امروز پنجشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور رئیس بانک مرکزی در سالن مدیریت بحران استانداری برگزار شد، بیان کرد: خوزستان با مساحتی بالغ بر ۶۴ هزار کیلومتر مربع، جمعیتی بالغ بر پنج میلیون نفر و موقعیت استراتژیک حدود ۶۵۰ کیلومتر مرز آب و خاکی، چند اقلیم کوهپایه ای، جلگه ای، آبی و دریایی از یک موقعیت ممتاز برخوردار است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه این استان زادگاه نفت است، تصریح کرد: سال ۱۲۸۷ شمسی اولین چاه نفت در مسجدسلیمان استخراج شد. خوزستان به عنوان ورود توسعه کشور قلمداد و به عنوان پیشران اقتصادی مطرح است.

وی با اشاره به وجود ظرفیت های بالا در خوزستان، اظهار کرد: حوزه نفت، گاز و پتروشیمی یکی از این ظرفیت ها است که مجموعه پتروشیمی بندر امام و ماهشهر از جمله آن ها هستد. البته چند پتروشیمی در جنگ اخیر مورد اثابت موشک های دشمن قرار گرفتند که روند بازسازی آن ها آغاز شده است.

استاندار خوزستان افزود: مجموعه های مختلف فولادی ظرقیت دیگر است که فولاد خوزستان و فولاد آتیه خاورمیانه در ایام جنگ آسیب دیدند. ایجاد زنجیره به هم پیوسته فولادی در استان از اقدامات در دستور کار است. بخش های معدن و موارد مرتبط با این مجموعه نیز قایل توجه است.

موالی زاده با بیان اینکه بزرگترین بندر فله بر کشور در خوزستان وجود دارد عنوان کرد: ظرفیت بندرگاهی استان قابل توجه است و استفاده از آن سبب شد امنیت غذایی کشور در دوره‌های مختلف تامین شود.

وی به تولید ۱۳۸ نوع محصول در بخش کشاورزی استان اشاره و تصریح کرد: این موضوع نیز حائز اهمیت است چرا که تعدد و تنوع محصولات کشاورزی از جمله گندم، برنج، خرما، پسته، زعفران و ... در این استان وجود دارد که نشان ظرفیت بالای خوزستان است.

استاندار خوزستان افزود: در تولید ناخالص ملی با احتساب نفت با ۱۵.۳ درصد رتبه دوم و بدون احتساب نفت به میزان ۶.۸ درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده‌ایم. همچنین در وصول درآمدهای استانی با مبلغ ۸۰ همت طی سال گذشته رتبه دوم را کسب کرده ایم.

موالی زاده گفت: همچنین از ابتدای دولت وفاق ملی تاکنون در موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ارزش ۶.۳ میلیارد دلار و جذب ۵۳ میلیون دلار رتبه برتر را به دست آورده‌ایم. رتبه اول واردات کالای اساسی به میزان بیش از ۱۸ میلیون تن، رتبه دوم مبادلات تجارت خارجی، رتبه سوم شهرک‌ها و نواحی صنعتی از دیگر ظرفیت های خوزستان هستند.

وی با بیان اینکه تولیدات محصولات کشاورزی خوزستان ۱۷.۵ میلیون تن است، تصریح کرد: در این بخش ۱۴ درصد تولیدات کشور را داریم. گندم تولیدی خوزستان نیاز ۱۴ میلیون نفر و شکر نیشکری نیاز ۳۵ میلیون نفر در کشور را تامین می‌کنند.

استاندار خوزستان با اعلام اینکه جلسات متعددی با بانک‌ها برگزار شده است عنوان کرد: در سفر بهمن ماه ۱۴۰۳ رئیس جمهور به خوزستان مصوب شد ۱۱.۵ همت تسهیلات پرداخت شود که بخشی از آن پرداخت شده، بخشی دیگر کاماکان در تهران معطل است که روند طولانی شده و این در حالی است که کار در استان صورت گرفته و ارزش پول کاهش یافته است اما بانک‌ها همراهی لازم در این خصوص را ندارند.

موالی زاده افزود: طی این مدت بانک‌های خصوصی همراهی نداشتند که باید در جهت توسعه استان پای کار بیایند.

وی با بیان اینکه اکنون سقف تسهیلات پرداختی محدود است، اظهار کرد: این میزان برای تقاضای سرمایه‌گذاران کافی نیست لذا درخواست افزایش آن را داریم. همچنین تقاضا داریم سهم استان از محل تسهیلات سفر رئیس جمهور به حداقل ۲۰ همت افزایش پیدا کند.

استاندار خوزستان بیان کرد: افزایش اختیارات امور شعب استان در پرداخت تسهیلات سرمایه در ثابت و در گردش، رفع محدودیت ناشی از ابلاغیه بانک‌مرکزی پیرامون واحدهای تملک شده بانکی که بیش از یک سال از تملک آنها گذشته، تسریع در تعیین تکلیف و پرداخت تسهیلات ویژه واحدهای آسیب دیده جنگ اخیر، افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی حوزه صنعت، رفع مشکلات ناشی از تعهدات ارزی واحدهای تولیدی استان،کسر کردن پرداخت تسهیلات تکلیفی از مجموع مصارف استان از دیگر درخواست‌ها از رئیس کل بانک مرکزی است.

موالی زاده افزود: همچنین کاهش درصد ذخیره قانونی استان، افزایش بودجه جوانی جمعیت، ازدواج، فرزند آوری، ودیعه مسکن با توجه به شاخص‌های جوانی و رفع تعهدات ارزی تولیدکنندگان و صادر کنندگان، پرداخت مانده مطالبات گندمکاران به‌ میزان ۱۸ همت خوزستان، پرداخت مطالبات کالابرگ فروشگاه های خرد و زنجیره ای استان، الزام بانک‌های خصوصی به افزایش مشارکت و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی استان دیگر موارد مورد تقاضا هستند.