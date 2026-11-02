به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ذاکری صبح دو شنبه در جمع خبرنگاران از تحقق مجموعه‌ای از اقدامات زیربنایی و توسعه‌ای در حوزه مدیریت منابع آب و خاک خبر داد و گفت: افزایش راندمان انتقال و توزیع آب به بیش از ۵۹ درصد، اجرای ۵۰۰ سامانه نوین آبیاری با اعتبارات دولتی، یکپارچه‌سازی و تجهیز یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی، اجرای ۲۵ کیلومتر خطوط انتقال آب با لوله و آبرسانی به یک‌هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد بیدکان، بخشی از دستاوردهای این مدیریت در راستای افزایش بهره‌وری، مقابله با خشکسالی و تحقق سیاست‌های ابلاغی بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۵ است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان، با تشریح عملکرد و اقدامات شاخص این مدیریت در حوزه توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی اظهار داشت: مجموعه فعالیت‌های انجام‌شده در سال جاری با رویکرد تحقق شعار سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» و با تأکید بر مدیریت بهینه منابع آب و خاک، افزایش بهره‌وری، توسعه سرمایه‌گذاری، تقویت زیرساخت‌های تولید و پایداری فعالیت‌های کشاورزی در سطح استان دنبال شده است.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب در شرایط تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی‌ها و تشدید محدودیت‌های آبی افزود: توسعه زیرساخت‌های نوین آبیاری، اصلاح شبکه‌های انتقال و توزیع آب، احیای قنوات، بهسازی کانال‌های آبرسانی و مشارکت سرمایه‌گذاران در اجرای طرح‌های زیربنایی، از مهم‌ترین راهبردهای این مدیریت برای افزایش بهره‌وری و کاهش خسارات ناشی از خشکسالی است.

افزایش راندمان آبیاری و ارتقای بهره‌وری منابع آب

ذاکری با اشاره به عملکرد استان در زمینه افزایش بهره‌وری آب اظهار داشت: با اجرای برنامه‌های فنی و زیرساختی، راندمان آبیاری در استان به بالاتر از متوسط کشوری افزایش یافته و راندمان انتقال و توزیع آب نیز به بیش از ۵۹ درصد رسیده است.

وی تصریح کرد: این دستاورد در نتیجه مجموعه اقداماتی همچون توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، اصلاح و بهسازی شبکه‌های انتقال و توزیع، استفاده از خطوط انتقال آب با لوله و ارتقای روش‌های مدیریت مصرف آب در اراضی کشاورزی حاصل شده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: در سال جاری، ۱۰ کیلومتر از قنوات استان بازسازی و نوسازی شده، چهار کیلومتر از کانال‌های آبرسانی تکمیل و عملیات بهسازی جاده‌های بین مزارع نیز دنبال شده است.

وی افزود: اجرای ۵۰۰ سامانه نوین آبیاری از محل اعتبارات دولتی، مطالعه و طراحی یک‌هزار هکتار سامانه نوین آبیاری و اجرای ۲۵ کیلومتر خطوط انتقال آب با لوله، از دیگر اقدامات شاخص این مدیریت در راستای مدیریت بهینه منابع آبی، افزایش راندمان انتقال و مصرف آب و کاهش خسارات ناشی از خشکسالی به شمار می‌رود.

ذاکری خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات در تحقق کامل هدف تعیین‌شده بهره‌وری استانی و دستیابی به عملکرد ۱۰۰ درصدی هدف بهره‌وری استان در سطح کشور نقش داشته است.

یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، جذب سرمایه‌گذار و توسعه مشارکت بخش خصوصی را از رویکردهای مهم این مدیریت در اجرای طرح‌های زیربنایی عنوان کرد و گفت: یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تجهیز آن‌ها به سامانه‌های نوین آبیاری، از اقدامات مؤثر در کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری آب و خاک، تسهیل عملیات مکانیزاسیون و ارتقای عملکرد محصولات کشاورزی است.

ذاکری با اشاره به اجرای طرح‌های گسترده در این زمینه اظهار داشت: در همین راستا، آبرسانی به یک‌هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد بیدکان در محدوده یک شهر و سه روستا انجام شده و این اراضی در مرحله بهره‌برداری قرار دارند.

وی افزود: همچنین با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی یکپارچه‌سازی و به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده و عملیات اجرایی در سطح ۵۰۰ هکتار دیگر نیز در حال انجام است.

ذاکری تأکید کرد: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران و مشارکت بهره‌برداران، علاوه بر تسریع در اجرای پروژه‌های زیربنایی، زمینه توسعه الگوهای نوین مدیریت اراضی، افزایش بهره‌وری سرمایه و منابع تولید و تقویت اقتصاد کشاورزی در مناطق روستایی را فراهم می‌کند.

اجرای چهار پروژه انتقال آب در شهرستان‌های اردل و فلارد

ذاکری در ادامه به اقدامات انجام‌شده با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: طی یک سال اخیر، چهار پروژه انتقال آب شامل پروژه‌های بالد، سنگبیل، مازه رستم‌آباد و فلارد در شهرستان‌های اردل و فلارد با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اجرا شده و در چارچوب این پروژه‌ها، عملیات یکپارچه‌سازی اراضی نیز انجام گرفته است.

وی این اقدامات را نمونه‌ای از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان دانست و افزود: مشارکت بخش خصوصی در تأمین و انتقال آب و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، نقش مهمی در تسریع اجرای طرح‌ها، افزایش بهره‌وری منابع و ایجاد زمینه مناسب برای توسعه فعالیت‌های تولیدی دارد.

اجرای پروژه انتقال آب و آبیاری نوین ممسنی در سطح ۲۴۰ هکتار

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین از اجرای پروژه انتقال آب و سامانه آبیاری نوین ممسنی در سطح ۲۴۰ هکتار خبر داد و اظهار داشت: این پروژه با مشارکت سرمایه‌گذار در حال اجراست و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، فاز نخست آن تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: اجرای این طرح در کنار سایر پروژه‌های مشارکتی، گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های آبیاری، افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی و فراهم‌سازی زمینه توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان خواهد بود.

مطالعه خاک و تهیه نقشه‌های مدیریت‌پذیر در یک‌هزار هکتار

ذاکری با تأکید بر ضرورت مدیریت علمی منابع خاک و شناخت ظرفیت‌های اراضی کشاورزی اظهار داشت: از دیگر اقدامات مشارکتی این مدیریت، مطالعه خاک و تهیه نقشه‌های مدیریت‌پذیر در سطح یک‌هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان است که با مشارکت کشاورزان و بهره‌برداران انجام شده است.

وی تصریح کرد: شناخت ویژگی‌های خاک و تهیه نقشه‌های تخصصی، زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای مدیریت اراضی، اصلاح الگوی مصرف نهاده‌ها، افزایش بهره‌وری و استفاده اصولی از ظرفیت‌های تولیدی خاک را فراهم می‌کند.

برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی برای ارتقای دانش تخصصی

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش و توانمندسازی کارشناسان را از محورهای مهم برنامه‌های این مدیریت عنوان کرد و گفت: در راستای ارتقای سطح علمی کارشناسان، آشنایی با فناوری‌های نوین و آینده‌پژوهی در حوزه آب و خاک، دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی به میزان ۱۰۰ نفرروز برگزار شده است.

ذاکری افزود: همچنین با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و مدیریت هماهنگی ترویج سازمان، برگزاری پنج دوره آموزشی مجازی در بستر شبکه شاک، ۲۰ دوره ترویجی در سطح شهرستان‌های استان و پنج برنامه در شبکه برق از جمله برنامه‌های آموزشی و ترویجی در حال اجرای سال جاری است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی و انتقال دانش و فناوری‌های جدید به کارشناسان و بهره‌برداران، نقش مهمی در ارتقای کیفیت اجرای طرح‌ها، افزایش اثربخشی سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود مدیریت منابع آب و خاک دارد.

معرفی ۱۴ بهره‌بردار حوزه آب و خاک در چهلمین دوره انتخاب نمونه‌های بخش کشاورزی

ذاکری در ادامه به فرآیند شناسایی و انتخاب بهره‌برداران نمونه در حوزه آب و خاک اشاره کرد و گفت: به‌منظور حضور در چهلمین دوره انتخاب نمونه‌های بخش کشاورزی، تعداد ۱۴ بهره‌بردار فعال و توانمند این حوزه از شهرستان‌های مختلف استان شناسایی شدند.

وی افزود: پس از انجام بازدیدهای میدانی، بررسی عملکرد، پیگیری و تشکیل پرونده، هفت نفر به‌عنوان نمونه شهرستانی و هفت نفر به‌عنوان نمونه استانی انتخاب شدند.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: از میان منتخبین استانی، چهار نفر برای رقابت در سطح ملی در موضوعات مدیریت مشارکتی آب، سرمایه‌گذاری، اجرای طرح‌های تأمین آب و بهره‌بردار موفق قنات معرفی شده‌اند.

این فرآیند را فرصتی برای شناسایی و معرفی ظرفیت‌های موفق بخش آب و خاک و ترویج تجربیات ارزشمند بهره‌برداران در زمینه مدیریت منابع آب، مشارکت در اجرای طرح‌های زیربنایی و توسعه روش‌های نوین بهره‌برداری دانست.

ذاکری در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های کارشناسان بخش آب و خاک در ستاد سازمان و مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌های دوازده‌گانه استان اظهار داشت: اجرای طرح‌های زیربنایی و دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده، حاصل تلاش مستمر کارشناسان، پیگیری‌های میدانی، نظارت فنی و همکاری مجموعه‌های اجرایی و بهره‌برداران است.

وی تأکید کرد: استمرار این روند با تکیه بر دانش فنی، برنامه‌ریزی علمی، مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران و نظارت دقیق بر اجرای پروژه‌ها، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، صیانت از منابع پایه تولید، افزایش بهره‌وری و تقویت امنیت غذایی استان خواهد بود.