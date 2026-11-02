به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه چین اعلام کرد ژای جون، فرستاده ویژه این کشور در امور خاورمیانه طی ماه جاری به ایران، عمان و عربستان سعودی سفر خواهد کرد.

همچنین اعلام شده که هدف از این سفرهای منطقه ای تشویق طرف‌های ذی ربط به توقف درگیری‌ها و بازگشت به میز مذاکره، کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش جنگ در خاورمیانه، منطقه خلیج فارس، دریای سرخ و شاخ آفریقا و همچنین پیگیری طرح های رئیس جمهور چین برای حمایت از صلح و امنیت منطقه‌ای خواهد بود.

وزارت خارجه چین اعلام کرده است که همزمان، نماینده ویژه این کشور در امور آفریقا به اتیوپی، جیبوتی و مصر و فرستاده ویژه چین در امور شاخ آفریقا به اریتره سفر خواهند کرد.