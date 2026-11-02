به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ظهر دوشنبه در آیین تکریم مفاخر تعلیم‌وتربیت، با قدردانی از پیشکسوتان این عرصه گفت: بزرگانی که امروز در جمع ما حضور دارند و آنان که دیگر در میان ما نیستند، حق بسیار بزرگی بر گردن ما دارند.

وزیر آموزش و پرورش سپس از خانواده دکتر صدری تشکر کرد و گفت: هر وقت به او فکر می‌کنم اندوهگین می‌شوم.

کاظمی دکتر صدری را شخصیتی بی‌نظیر و عمیق توصیف کرد و از سخنان زیبای بیان‌شده درباره شهید دکتر خرازی نیز قدردانی کرد.

وی ابراز امیدواری کرد، جامعه آموزش و پرورش در برابر این بزرگان شرمنده نباشد.

وزیر آموزش و پرورش از تمام حمایت‌های رئیس جمهور از این نهاد سپاسگزاری کرد و گفت: این حمایت‌ها وجود دارد و من همواره در دولت از آن‌ها یاد می‌کنم.

کاظمی گفت: این کار ارزشمند صورت گرفته و این انجمن شکل گرفته است؛ واقعاً جایش خالی بود تا آموزش و پرورش از این نگاه خلاقانه و ارزشمند دیده شود.