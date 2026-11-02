https://mehrnews.com/x3dvrx ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵ کد مطلب 6997519 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵ برگزاری همایش ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در مشهد مشهد- همایش ازدواج دانشجویی همسفر تا بهشت با حضور ۳۰۰ زوج از سراسر کشور در مشهد برگزار شد. دریافت 17 MB کد مطلب 6997519 کپی شد مطالب مرتبط جشن ازدواج ۳۱۳ زوج در حرم مطهر امام رضا(ع) حضور ۳۰۰ زوج دانشجو از سراسر کشور در مشهد آغاز زندگی مشترک ۶۰ زوج جوان در جوار بارگاه مطهر امام رضا(ع) مراسم ازدواج دانشجویی در حرم مطهر امام رضا (ع) همایش ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در مشهد برچسبها ازدواج دانشجویی مشهد دانشجویان
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