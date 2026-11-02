به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، یک هیئت نظامی ترکیه از پایگاه هوایی «بالیدوغلی» در منطقه شبیلی سفلی در سومالی بازدید کرد.

گزارش‌ها حاکی است ترکیه قصد دارد این پایگاه را به مرکزی راهبردی برای فعالیت‌های نظامی مشترک با سومالی تبدیل کند.

بر اساس این گزارش‌ها، طرح‌های پیش‌بینی شده شامل توسعه باند فرود هواپیماها و احداث آشیانه‌هایی برای نگهداری هواپیماهای نظامی است. هدف از این اقدامات، افزایش توانمندی‌های راهبردی این پایگاه اعلام شده است.

در صورت اجرای این طرح‌ها، پایگاه مذکور می‌تواند به مرکزی برای همکاری‌های دوجانبه نظامی و اجرای عملیات مشترک با شرکای بین‌المللی تبدیل شود.

با این حال، تاکنون هیچ اطلاعات رسمی درباره بودجه این پروژه، جدول زمانی اجرای آن یا نوع هواپیماهایی که قرار است در این پایگاه مستقر شوند، منتشر نشده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که انتظار می‌رود حضور نظامی آمریکا و نیروهای اتحادیه آفریقا در اطراف این پایگاه کاهش یابد.

پیش‌بینی می‌شود مقام‌های آمریکایی مستقر در این پایگاه به پایگاه «دناب» در موگادیشو منتقل شوند. با این حال، واشنگتن همچنان تحولات را زیر نظر خواهد داشت و به ارائه حمایت‌های امنیتی ادامه می‌دهد.

این برنامه‌ها در چارچوب گسترش همکاری‌های دفاعی ترکیه و سومالی دنبال می‌شود که احداث مرکز آموزش نظامی «تورکسوم» در پایتخت سومالی، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های آن به شمار می‌رود.