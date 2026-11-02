به گزارش خبرنگار مهر، مریم بنی طرفی ظهر امروز دوشنبه در آئین تجلیل از عوامل نمایشی «گهواره آب» بیان کرد: فراخوان این نمایش در ایام جنگ به دست ما رسید و با توجه به اینکه یکی از شهدای ناو دنا از اهالی سوسنگرد بود، این ایده به ذهن ما رسید که در خصوص این شهدا بنویسیم.

کارگردان نمایش گهواره آب ادامه داد: این نمایش، به موضوع زنان شهیده علی الخصوص شهیده مجیده نگراوی می پرداز اینگونه که این شهیده پس از شهادت خود به استقبال دیگر شهدای ناو دنا آمدند.

وی گفت: نمایش گهواره آب که به درخواست حوزه هنری خوزستان تولید شده برگزیده جشنواره بین المللی رضوی است و به جشنواره فجر نیز راه یافته است.

بنی طرفی، زنان را اصلی ترین دغدغه خود دانست و عنوان کرد: دوست دارم مخاطبین نمایش هایم بدانند زنان همچنان حامی و رکن اصلی یک جامعه هستند و در هر شرایطی برای ایثارگری و مقاومت حضور دارند.