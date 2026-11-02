به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز دوشنبه در این مراسم از مریم طرفی نویسنده و کارگردان، توفیق والی پور و میثم باوی در بخش موسیقی تجلیل شد.

همچنین در بخش بازیگران زن، زینب چلداوی، فاطمه علوانی، شیما شایسته، دیانا حمزه، برنا نعماوی، مریم عزیزیان و مرضیه نوری مورد تجلیل قرار گرفتند.

در بخش بازیگران آقا نیز مصطفی عچرش، مصطفی شبیبی ، سجاد حافظی، حسین سیلاوی، ارشد حیدری و هیمن کنعانی تجلیل شدند.

این نمایش خیابانی که به شهدای ناو دنا پرداخته، برگزیده چهارمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی بوده و به چهل و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافته است.