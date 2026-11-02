به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد ایمانی اظهار کرد: مسیر راهپیمایی در بندرعباس ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه چهارشنبه ۱۳ آبان از میدان حضرت امام خمینی (ره) (پارک شهید دباغیان) به سمت مسجد جامع برگزار میشود.
وی افزود: سخنران ویژه این مراسم در بندرعباس سردار حمیدرضا مقدمفر، مشاور رسانهای فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
وی گفت: مسیرها و ساعتهای برگزاری راهپیمایی دیگر شهرستانها و بخشها به شرح ذیل است.
میناب: ساعت ۹ از چهار راه امام به سمت گلزار شهدای دانش آموزی شجره طیبه سخنران
بندرلنگه: ساعت ۸:۳۰ از میدان ۲۲ بهمن (میدان آموزش و پرورش) به سمت مسجد جامع شهرستان
بستک: ساعت ۸ از میدان قدس تا مسجد جامع
بوموسی: بعد از نماز معرب و عشا روز ۱۳ آبان از مسجد جامع تا امام حسن مجتبی (ع)
سیریک: ساعت ۸ از میدان ناخدا تا مسجد صاحب الزمان
رودان: ساعت ۸:۳۰ از میدان جمهوری اسلامی تا میدان امام خمینی قدس سره
حاجی آباد: ساعت ۹ از چهار راه فرهنگ تا حرم مطهر امامزادگان سید محمد و امیرنظام الدین (ع)
پارسیان: ساعت ۸:۳۰ دقیقه از میدان شهرداری تا میدان ولیعصر
بشاگرد: ساعت ۹ در شهر گوهران از بخشداری قدیم به سمت مسجد امام خمینی (ره)
بندر خمیر: ساعت ۸:۳۰ از کلانتری تا مسجد فاطمه الزهرا (س)
جزیره هرمز: ساعت ۱۰ از میدان امام خامنهای به سمت مسجد جامع هرمز
بخش قلعه قاضی: ساعت ۸ از روبروی مدرسه دکتر معین تا بخشداری
بخش شمیل: ساعت ۸ از جلوی ساختمان کمیته امداد تا مسجد صاحب آلزمان (عج)
بخش توکهور هشتبندی: ساعت ۹ ازبخشداری توکهور تامسجدجامع هشتبندی
روستای کنارو: ساعت ۹ از دبستان شهید محمد آبسواران تا گلزار شهدای کنارو
بخش فارغان: ساعت ۸:۳۰ از جلو بانک کشاورزی تا امامزاده رکن الذین
بخش احمدی: ساعت ۹ از میدان دفاع مقدس تا دبیرستان دخترانه عفاف
بخش سندرک: ساعت ۸:۳۰ از درمانگاه سندرک به سمت مسجد نور
جغین: ساعت ۸:۳۰ از جلوی بخشداری به سمت تجمعات مردمی جنب سالن ورزشی شهدای بخش
سردشت: ساعت ۹ صبح از میدان ولایت گلزار شهداء خوشنام سردشت تا مسجد امام حسین شهر سردشت
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