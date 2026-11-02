به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد ایمانی اظهار کرد: مسیر راهپیمایی در بندرعباس ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه چهارشنبه ۱۳ آبان از میدان حضرت امام خمینی (ره) (پارک شهید دباغیان) به سمت مسجد جامع برگزار می‌شود.

وی افزود: سخنران ویژه این مراسم در بندرعباس سردار حمیدرضا مقدم‌فر، مشاور رسانه‌ای فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی گفت: مسیرها و ساعت‌های برگزاری راهپیمایی دیگر شهرستان‌ها و بخش‌ها به شرح ذیل است.

میناب: ساعت ۹ از چهار راه امام به سمت گلزار شهدای دانش آموزی شجره طیبه سخنران

بندرلنگه: ساعت ۸:۳۰ از میدان ۲۲ بهمن (میدان آموزش و پرورش) به سمت مسجد جامع شهرستان

بستک: ساعت ۸ از میدان قدس تا مسجد جامع

بوموسی: بعد از نماز معرب و عشا روز ۱۳ آبان از مسجد جامع تا امام حسن مجتبی (ع)

سیریک: ساعت ۸ از میدان ناخدا تا مسجد صاحب الزمان

رودان: ساعت ۸:۳۰ از میدان جمهوری اسلامی تا میدان امام خمینی قدس سره

حاجی آباد: ساعت ۹ از چهار راه فرهنگ تا حرم مطهر امامزادگان سید محمد و امیرنظام الدین (ع)

پارسیان: ساعت ۸:۳۰ دقیقه از میدان شهرداری تا میدان ولیعصر

بشاگرد: ساعت ۹ در شهر گوهران از بخشداری قدیم به سمت مسجد امام خمینی (ره)

بندر خمیر: ساعت ۸:۳۰ از کلانتری تا مسجد فاطمه الزهرا (س)

جزیره هرمز: ساعت ۱۰ از میدان امام خامنه‌ای به سمت مسجد جامع هرمز

بخش قلعه قاضی: ساعت ۸ از روبروی مدرسه دکتر معین تا بخشداری

بخش شمیل: ساعت ۸ از جلوی ساختمان کمیته امداد تا مسجد صاحب آلزمان (عج)

بخش توکهور هشتبندی: ساعت ۹ ازبخشداری توکهور تامسجدجامع هشتبندی

روستای کنارو: ساعت ۹ از دبستان شهید محمد آبسواران تا گلزار شهدای کنارو

بخش فارغان: ساعت ۸:۳۰ از جلو بانک کشاورزی تا امامزاده رکن الذین

بخش احمدی: ساعت ۹ از میدان دفاع مقدس تا دبیرستان دخترانه عفاف

بخش سندرک: ساعت ۸:۳۰ از درمانگاه سندرک به سمت مسجد نور

جغین: ساعت ۸:۳۰ از جلوی بخشداری به سمت تجمعات مردمی جنب سالن ورزشی شهدای بخش

سردشت: ساعت ۹ صبح از میدان ولایت گلزار شهداء خوشنام سردشت تا مسجد امام حسین شهر سردشت