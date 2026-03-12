مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس استان هرمزگان۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در هرمزگان به شرح ذیل است:

بندرعباس از میدان امام خمینی (ره) پارک شهید دباغیان به سمت مسجد جامع بندرعباس ساعت ۱۰ صبح

میناب چهارراه امام خمینی (ره) به سمت بلوار بسیج، بلوار امام خمینی (ره)، مسجدامام خمینی (ره) ساعت ۱۰ صبح

رودان از میدان امام خمینی (ره) به سمت مسجد میرکمال الدین ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه

قشم از مصلی امام علی علیه السلام تا امامزاده سید مظفر بعد از اقامه نماز جمعه

بندرلنگه از مسجد جامع شهرستان بندرلنگه تا میدان ۲۲ بهمن (آموزش و پرورش) بعد از اقامه نماز جمعه

بندر خمیراز جلو کلانتری تا مسجد فاطمه الزهرا (س) ساعت ۱۰ صبح

سیریک از مسجد جامع صاحب الزمان (عج) تا چهار راه انتظام بعد از اقامه نماز جمعه

بوموسی میدان حاج قاسم تا مسجدجامع ساعت ۱۰ صبح

جاسک از مسجد جامع امام علی (ع) تا گلزار شهدا بعد از اقامه نماز جمعه

حاجی آباد از میدان ولایت تا مصلی نماز جمعه (مسجد جامع) بعد از نماز جمعه

پارسیان بعد از نماز جمعه از مصلی تا میدان ولیعصر

شهرکوشکنار از مصلای جمعه اهل سنت تا میدان قرآن

روستای چهواز از مدرسه امام حسن (ع) تا گلزار شهدا

شهر دشتی تجمع در مسجد جامع اهل سنت بعد از اقامه نماز جمعه

بشاگرد شهر گوهران مکان بخشداری قدیم به سمت مسجد امام خمینی ساعت ۹ صبح بخش گافر و پارامون روستای درنگمدو از بوستان غدیر تا گلزار شهداء خوشنام ۹ صبح شهر سردشت از مصلی امام حسین تا گلزار شهداء گمنام ساعت ۹ صبح

بستک از مسجد جامع شهر بستک تا هتل جهانگیریه بعد از اقامه نماز جمعه

جزیره هرمز از میدان شهدا تا مسجد جامع هرمزساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه

فین از میدان ابوالفضل تا میدان معلم بعد ازنماز

قلعه قاضی از مسجد جامع تا تعاونی روستایی ساعت ۱۱

توکهور از بخشداری تا مسجد جامع ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه

کنارو مسجد امام حسین (ع) تا گلزار شهدا ساعت ۹ صبح

شمیل کمیته امداد تا مسجد صاحب الزمان ساعت ۱۰ صبح

بیکاه بخشداری تا حسینه پاکوه ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه

جغین بلوار شهید روان نهادی بالاشهر به سمت مسجد بعثت سرخ دان ۹ صبح

رودخانه مسجدجامع نبی اکرم تا میدان انقلاب بعد از نماز

شهر سندرک از کتابخانه امام علب ع به سمت مسجد نور ۹ صبح

دهستان در پهن خیابان اصلی به سمت مسجد جامع ۹ صبح

روستای گرو سه راهی روستا به سمت مسجد امیرالمومنین ۹ صبح

بخش احمدی میدان بیت المقدس تا دبیرستان دخترانه عفاف ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه