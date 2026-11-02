بهرام خواجه سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رزمایش پدافندی با هدف ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی و تمرین سناریوهای مدیریت بحران در محل پل مواصلاتی «قفر» انجام گرفت. در این مانور، تیم‌های پلیس‌راه، راهداری، آتش‌نشانی، اورژانس و نیروهای امنیتی در قالب سناریوی فرضی تخریب پل، فرآیند مدیریت ترافیک، بازگشایی مسیرهای جایگزین و امدادرسانی را تمرین کردند.

وی افزود: در این جریان، هماهنگی میان واحدهای امدادی و نیروهای انتظامی جهت مدیریت وسایل نقلیه و حفظ امنیت مسیر، مورد ارزیابی ستاد مدیریت بحران قرار گرفت که بر اساس نتایج، توان عملیاتی دستگاه‌ها در واکنش به بحران‌های احتمالی مورد تأیید قرار گرفت.

خواجه‌سعیدی با تأکید بر اهمیت پایداری زیرساخت‌های حیاتی اظهار کرد: پل‌های مواصلاتی از جمله شریان‌های اصلی و حساس شهرستان محسوب می‌شوند که صیانت از آن‌ها در شرایط بحران و تهدیدات ترکیبی، از اولویت‌های استراتژیک مدیریت است.

فرماندار فریدن افزود: برگزاری این مانور تخصصی، علاوه بر سنجش دقیق آمادگی دستگاه‌های اجرایی، موجب افزایش هماهنگی عملیاتی و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های ارتباطی در برابر حوادث و تهدیدات غیرعامل می‌شود.