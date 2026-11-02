به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایوب علیپور عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر درباره انتقال محموله مواد مخدر با یک دستگاه خودروی سواری از استان‌های جنوب شرقی کشور، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، مسیر تردد خودروی موردنظر را شناسایی کردند و با همکاری و هماهنگی پلیس کهگیلویه‌وبویراحمد، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، خودروی حامل مواد مخدر را در محورهای مواصلاتی متوقف کردند.

کشف تریاک جاسازی‌شده در خودرو

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان با اشاره به بازرسی از خودروی توقیف‌شده تصریح کرد: در بازرسی دقیق، مقدار ۱۷ کیلو و ۱۰۰ گرم ماده مخدر از نوع تریاک که به‌صورت ماهرانه‌ای در خودرو جاسازی شده بود، کشف شد.

علیپور خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات یک متهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه انتظامی لرستان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و همکاری با پلیس سایر استان‌ها، مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ را با جدیت دنبال می‌کند.