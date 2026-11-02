به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه طراحی و نقاشی با عنوان «نجوای رنگ‌ها؛ از خلاقیت تا واقعیت» به مناسبت گرامیداشت روز دانش‌آموز و هفته مازندران، شامگاه در نگارخانه مجتمع فرهنگی و هنری غدیر محمودآباد افتتاح شد.

محمد محمدی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محمودآباد گفت: این نمایشگاه به همت آموزشگاه هنرهای تجسمی «لیلی» به مدیریت زهرا هاشم‌پور و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای تجسمی شهرستان محمودآباد برپا شد.

محمدی افزود: در این رویداد هنری، ۱۲۵ اثر از ۲۰ هنرجوی ۷ تا ۲۷ سال به نمایش گذاشته شده است که این حاصل ذوق، خلاقیت، تلاش و آموخته‌های هنری هنرجویان در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محمودآباد تاکید کرد : آثار ارائه‌شده در این نمایشگاه با تکنیک‌های متنوعی از جمله مدادرنگی، گواش، کلاژ، آبرنگ، اسکرابر بورد، تذهیب سنتی، چاپ، کاغذ پوستی و اکرولیک خلق شده‌اند که هر یک جلوه‌ای متفاوت از نگاه هنری، خلاقیت و توانمندی هنرجویان را به تصویر می‌کشند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محمودآباد در خاتمه تصریح کرد : برگزاری این نمایشگاه علاوه بر فراهم کردن فرصتی برای معرفی استعدادهای جوان و نوجوان، زمینه‌ای برای تعامل هنرمندان، تبادل تجربه و آشنایی علاقه‌مندان با ظرفیت‌ها و شیوه‌های گوناگون هنرهای تجسمی فراهم کرده است. همچنین برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد انگیزه، پرورش خلاقیت و حمایت از هنرمندان نوظهور شهرستان نقش ایفا کند.

نمایشگاه «نجوای رنگ‌ها؛ از خلاقیت تا واقعیت» تا روز ۱۴ آبان‌ماه، در دو نوبت صبح و عصر در نگارخانه مجتمع فرهنگی و هنری غدیر محمودآباد برپاست و پذیرای عموم علاقه‌مندان، خانواده‌ها و دوستداران هنر است.