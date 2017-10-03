هفته طراحی لارستان برگزار می شود/لار میزبان جشنواره سالانه تجسمی

به گزارش خبرنگار مهر، در جشنواره سالانه انجمن هنرهای تجسمی که به میزبانی لارستان برگزار خواهد شد، سمیرا اسکندرفر، حامد صحیحی، علیرضا آدم بکان، میلاد زینلی، واهیک هارطونیان از جمله هنرمندانی هستند که حضور خواهند داشت.

در این جشنواره، نمایشگاه طراحی، طراحی رنگ، کولاژ، نشست تخصصی و کارگاه آموزشی متعددی برگزار می شود که نخستین آن جمعه۲۱ مهرماه ساعت ٦عصر، نشست قبل از افتتاح نمایشگاه با حضور اساتید، علیرضا آدمبکان،میلد زینلی و واهیک هارتونیان و با همراهی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، رییس کل انجمن هنرهای تجسمی استان فارس و هیئت همراه، روسای دانشگاه ها، فرماندارشهر لار و هنرجویان و میهمانان از شهرهای مختلف استان فارس است.

سپس نمایشگاه طراحی و طراحی رنگ و کلاژ نقاشی هنرجویان کارگاه خلق لار در نگارخانه سبز در این روز افتتاح می شود و در ادامه شنبه۲۲ مهرماه ۱۳۹۶ ساعت ۴ تا ۷بعد از ظهر، کارگاه آموزشی با حضور میلاد زینلی برگزار سپس حضور در نگارخانه سبز وگپ و گفت هنری با حضور استاد برپا می شود.

این درحالیست که یکشنبه ۲۳ مهرماه ساعت ۱۶ تا ۱۹ نشست تخصصی هنر با حضور علیرضا آدمبکان برگزار و در ادامه نگارخانه سبز لارستان میزبان گپ و گفت هنری با حضور علاقه مندان هنر خواهد بود.

دوشنبه ۲۴ مهرماه جشنواره سالانه انجمن هنرهای تجسمی لارستان از ساعت ٤ تا ٧ بعدازظهر کارگاه آموزشی طراحی و رنگ را با حضور هنرجویان کارگاه خلق را برگزار می کند که در ادامه با حضور در نگارخانه سبز لارستان، گپ و گفت هنری دیگری رقم خواهد خورد. این درحالیست که سه شنبه ۲۵ مهرماه جاری از ساعت ۱۶ تا ۱۹، نقد و بررسی آثار ارائه شده در نمایشگاه و بررسی روند رشد هنرجویان کارگاه خلق با حضور استاد واهیک هارتونیان برگزار می شود.

بر اساس آنچه اعلام شده، چهارشنبه عصر ۲۶ مهر ۱۳۹۶ کارگاه آموزشی با حضورحامد صحیحی برگزار سپس درنگارخانه سبز گپ و گفت هنری با حضور استاد شکل می گیرد. این در حالیست که پنجشنبه ۲۷ مهر از ساعت ۹ تا ۱۳ کارگاه آموزشی سمیرا اسکندرفر برگزار سپس عصر این روز حضور در نگارخانه سبز و گپ و گفت هنری با حضور وی برگزار می شود.

در ادامه برنامه های «دومین دوره هفته طراحی»، جمعه ۲۸ مهرماه از ساعت ۱۸ تا ۱۹ در نگارخانه سبز گپ و گفت هنری با حضور استادواهیک هارتونیان برگزار می شود و شنبه ۲۹ مهر جاری از ساعت ٤تا ٧بعد ازظهر، نشست تخصصی هنر معاصر و طراحی فیگوراتیو باحضور وی تشکیل خواهد شد.

این در حالیست که یک شنبه ۳۰ مهرماه در آخرین روز این جشنواره، بعد از ظهر،اختتامیه نمایشگاه به همراه جشن فارغ التحصیلی و پایان دوره هنرجویان گروه خلق همراه با اعلام شرایط ثبت نام دوره جدید گروه کارگاه خلق -هنر معاصرو طراحی فیگوراتیو- برای علاقه مندان با حضوراستاد هارتونیان و علی مقدسی، مدیر برنامه های کارگاه خلق برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره سالانه انجمن هنرهای تجسمی لارستان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لارستان برگزار می شود.