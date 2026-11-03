حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس گزارش ادارات تابعه و پایش دوربین‌های مرکز مدیریت راه‌ها، در شبانه‌روز گذشته بارندگی در هر ۱۳ شهرستان استان به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: در این مدت ۶۴ راهدار با ۳۲ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین، ریزش‌برداری از جاده‌ها را در ۴۶ نقطه انجام دادند و پایداری ارتباط در شبکه راه‌های استان حفظ شد.

مدیرکل راهداری ایلام افزود: تیم‌های عملیاتی با هماهنگی پلیس راه در نقاط مختلف مستقر هستند و پایش مستمر مسیرها را برای رفع مشکلات احتمالی دنبال می‌کنند؛ همچنین همه دستگاه‌های امدادی و راهداری با آمادگی کامل در جاده‌ها حاضرند تا تردد مردم با وقفه مواجه نشود.

دشتی‌پور با تأکید بر اولویت ایمنی کاربران جاده‌ای و باز نگه‌داشتن شریان‌های ارتباطی استان خاطرنشان کرد: هم‌وطنان می‌توانند پیش از سفر با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند و از وضعیت راه‌ها مطلع شوند.