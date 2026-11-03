به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با نیویورک پست در واکنش به نظرسنجی های صورت گرفته و کاهش شدید محبوبیتش مدعی شد: این نظرسنجی ها دروغ است. معتقدم که برگزار کنندگان بسیاری از این نظرسنجی ها نیروهای میدانی خود را اصلا اعزام نمی کنند.

وی اضافه کرد: ما نتایج بسیار خوبی را در انتخابات به دست خواهیم آورد و این را از روی حضور گسترده مردم در تجمعات انتخاباتی می گویم.

ترامپ مدعی شد که اگر دموکرات ها کنترل مجلس سنا و کنگره آمریکا را طی امسال و ریاست جمهوری را طی سال ۲۰۲۸ به دست بگیرند کشور ممکن است برای همیشه ویران شود.

وی گفت که اگر در این انتخابات پیروز نشوند هر چیزی را وتو خواهد کرد.

نتایج نظرسنجی مشترک خبرگزاری رویترز و مؤسسه ایپسوس که روز دوشنبه به پایان رسید، نشان می‌دهد محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده خود قرار دارد.

این نظرسنجی که به مدت پنج روز در سراسر آمریکا انجام شد، همچنین حاکی از آن است که رقابت میان دموکرات‌ها و جمهوری‌ خواهان در آستانه روز انتخابات کنگره ممکن است شدت بگیرد.

بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۴۶ درصد از رأی‌ دهندگان ثبت‌نام‌شده اعلام کردند در انتخابات کنگره به نامزدهای دموکرات رأی خواهند داد؛ در حالی که ۳۸ درصد از جمهوری‌ خواهان حمایت کردند. این اختلاف هشت‌ درصدی به سود دموکرات‌ها، کمتر از فاصله ۱۱ درصدی آنها در نظرسنجی هفته گذشته رویترز/ایپسوس است.