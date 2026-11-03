به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریل کلیر پالتیکس، نگاه ها به سمت ۹ ایالت مهم آمریکا که شاهد رقابت نزدیک در انتخابات میان دوره ای کنگره است دوخته شده چرا که این انتخابات حزبی که مجلس سنا را تحت کنترل خود در خواهد آورد مشخص می کند و نشان می دهد ترامپ تا چه حد خواهد توانست برنامه هایش را طی ۲ سال آتی پیش ببرد.

بر اساس این گزارش، ایالت های انتخاباتی مهم آمریکا میشیگان، تگزاس، آلاسکا، ایوا، کانزاس، مین، نبراسکا، اوهایو و کارولینای جنوبی هستند.

این در حالی است که نتایج نظرسنجی ها در آمریکا به پیشتازی دموکرات ها اشاره دارد. انتخابات مذکور تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان به اضافه ۳۵ کرسی از میان ۱۰۰ کرسی مجلس سنا را شامل می شود. جمهوری خواهان در حال حاضر ۵۳ کرسی را در مجلس سنا در اختیار دارند و ۴۷ کرسی از آن جریان معارض است و دموکرات ها برای تصاحب اکثریت به چهار کرسی دیگر نیاز دارند.

عبدالرحمن السید نامزد دموکرات ها در ایالت میشیگان در برابر مایک راجرز نامزد جمهوری خواهان پیشتاز است به طوری که نتایج نظرسنجی سی ان ان به حمایت ۴۹ درصدی از وی در برابر آمار ۴۲ درصدی راجرز اشاره دارد.

در ایالت تگزاس نیز جیمز تالاریکو نامزد دموکرات‌ها با ۴۹ درصد در برابر کن باکستون، نامزد جمهوری خواهان با ۴۳ درصد پیشی گرفته است. در ایالت کانزاس نیز که از سال ۱۹۳۲ تاکنون هیچ سناتور دموکراتی را انتخاب نکرده است، آدام همیلتون، نامزد دموکرات‌ها، با ۴۹ درصد در برابر راجر مارشال با ۴۵ درصد پیشتاز است.

در آلاسکا مری پلتولا، نامزد دموکرات‌ها با اختلافی اندک از دن سالیوان، نامزد جمهوری خواهان پیشی گرفته است. در کارولینای جنوبی نیز دارلین گراهام، نامزد جمهوری خواهان و انی اندروز، نامزد دموکرات‌ها هر کدام با ۴۸ درصد در وضعیت برابر قرار دارند.

در ایالت مین، تروی جکسون، نامزد دموکرات‌ها، با ۴۹ درصد در برابر سوزان کالینز با ۴۵ درصد پیشی گرفته است. در اوهایو، شرود براون، سناتور پیشین دموکرات برای بازپس‌گیری کرسی خود تلاش می‌کند و در شماری از نظرسنجی‌ها از جان هیوستد، نامزد جمهوری خواهان پیشی گرفته است.