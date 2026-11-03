محمد اله بخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان اردبیل حدود ۲۰درصد زالوی کشور را تأمین می کند و شهرستان نیر نیز با برخورداری از ظرفیت‌های مناسب روستایی، می‌تواند به یکی از مناطق مستعد توسعه این صنعت و ایجاد اشتغال پایدار تبدیل شود.



وی با تأکید بر ضرورت توسعه مشاغل اقتصادی در مناطق روستایی گفت: پرورش زالو از جمله فعالیت‌های اقتصادی کم‌آب‌بر است که با سرمایه‌گذاری اولیه نسبتاً اندک و برخورداری از ظرفیت سودآوری، می‌تواند فرصت مناسبی برای رونق تولید و افزایش درآمد خانوارهای روستایی فراهم کند.

مدیرکل شیلات استان اردبیل با اشاره به جایگاه استان در صنعت پرورش زالو افزود: استان اردبیل سهم قابل توجهی در تأمین زالوی کشور دارد و وجود پرورش‌دهندگان نمونه در این استان، زمینه مناسبی برای توسعه این فعالیت و انتقال تجربه به متقاضیان جدید فراهم کرده است.



اله بخش با بیان اینکه پرورش زالو می‌تواند به‌عنوان یکی از فرصت‌های جدید اقتصادی در روستاها مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: توسعه این فعالیت ضمن ایجاد زمینه‌های جدید درآمدزایی، به تنوع‌بخشی مشاغل روستایی و پایداری اشتغال در این مناطق کمک می‌کند.



وی همچنین با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان و فراهم‌سازی زمینه عرضه محصولات اظهار کرد: ارائه آموزش‌ها و راهنمایی‌های تخصصی و پیگیری ظرفیت‌های مرتبط با خرید تضمینی می‌تواند در تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و توسعه این صنعت مؤثر باشد.



مدیرکل شیلات استان اردبیل در پایان با اشاره به ظرفیت‌های روستاها نیر تأکید کرد: روستاهای ما از فرصت مناسبی برای توسعه پرورش زالو برخوردارند و با برنامه‌ریزی، آموزش و حمایت دستگاه‌های متولی می‌توان از این ظرفیت برای رونق اقتصادی، افزایش درآمد روستاییان و ایجاد اشتغال پایدار بهره‌برداری کرد.