به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یوم‌الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در سال‌های اخیر با شکوه و شور بیشتری گرامی داشته می‌شود. پس از حملات و جنایات آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی علیه ایران، ملت‌های جهان و وجدان‌های بیدار نیز بیش از پیش با مردم ایران همراه شده‌اند و به حقیقت ستمگری و جنایت‌پیشگی این شیاطین پی برده‌اند.



ایران اسلامی و ملت مجاهد آن، بر پایه معارف قرآنی و عقلانیت، مبارزه با استکبار را برگزیده‌اند و این مسیر را با استقامت و پایداری ادامه خواهند داد.



منطق ملت حسینی ایران در سازش‌ناپذیری و ظلم‌ستیزی، روح مقاومت و استکبارستیزی را در میان مسلمانان و آزادگان جهان گسترش داده است و همگان با دیده تحسین به ملت ایران می‌نگرند.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از قریب به ۲۵۰ شب حماسه‌آفرینی و حضور مردم در خیابان‌ها تقدیر می‌کند و در برابر اقتدار، بصیرت و هوشیاری برخاسته از ایمان و تعهد انقلابی این ملت مبعوث‌شده، جبهه سپاس بر درگاه الهی می‌ساید.



اقتدار امروز ایران اسلامی، میراث گران‌بهای هدایت‌ها و رهنمودهای امامین انقلاب اسلامی (رضوان‌الله تعالی علیهما) در مبارزه با استکبار و نفی سلطه‌گری است. بی‌شک هر ملتی که خود را از چنگال مستکبران رهایی بخشد، به قدرت، عزت و استقلال دست خواهد یافت.



یوم‌الله ۱۳ آبان، پیام حقانیت ملت ایران و الگوی موفق حکمرانی اسلامی و نظام ولایت فقیه است.



آنچه در میدان‌ها و خیابان‌ها می‌گذرد، جلوه‌ای از ضربات محکم ملت به‌پاخاسته و مبعوث‌شده بر پیکره جبهه باطل است و در این مسیر، نصرت الهی همراه مؤمنان خواهد بود.



ایران، در سایه تفضلات حضرت حق، ادعیه خاصه حضرت بقیةالله الاعظم (عج)، پیروی از معارف مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و تحت هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (ادام‌الله‌ظله)، قدرت اول جهان است؛ چراکه به بیان شریف قرآن کریم: «وَمَنْ یَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ».



امام راحل عظیم‌الشأن و امام شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله‌سرهما)، حق بزرگی بر گردن امت اسلامی دارند. آن بزرگواران با انتخاب راه جهاد و مبارزه، در مسیر انجام وظیفه الهی خویش برای دمیدن روح ایمان و معنویت و ترویج اسلام ناب محمدی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مجاهدت و استقامت کردند.



بر آن رهبران راستین الهی و همه شهدای انقلاب اسلامی، به تأسی از آیه شریفه «سَلَامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا»، درود و سلام می‌فرستیم و همگان را به حضور دشمن‌شکن در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان دعوت می‌کنیم.



باور داریم در این روز، برگ زرین دیگری بر دفتر قطور حماسه‌آفرینی‌های این ملت افزوده خواهد شد و ایران، به پشتوانه این قدرت و اقتدار مردمی، گام‌های استوارتری به سوی قله‌های عزت و افتخار برخواهد داشت، ان‌شاءالله.