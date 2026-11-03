به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر؛ نشست کمیته سلامت، با حضور رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر و معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت برگزار شد. در این نشست، طباطبائی جبلی، عضو کمیته سلامت حج مرکز پزشکی حج و زیارت، گزارشی از وضعیت سلامت زائران حج ۱۴۰۶، ارائه داد.

طباطبائی جبلی، در تشریح وضعیت سلامت زائران، با اشاره به نتایج اولیه معاینات پزشکی انجام‌شده، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت سلامت زائران از نظر بیماری‌های زمینه‌ای با افزایش عوامل خطر همراه شده و ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را دوچندان کرده است. بر اساس آمارهای ارائه‌ شده، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد زائران به پرفشاری خون مبتلا هستند و این میزان در جمعیت بالای ۵۰ سال به حدود ۵۰ درصد می‌رسد؛ همچنین شیوع فشارخون در حج سال ۱۴۰۵ حدود ۲۷ درصد گزارش شده که در آمارهای اولیه حج ۱۴۰۶ به حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است.

وی همچنین با اشاره به افزایش میزان ابتلا به دیابت در بین زائران، ادامه داد: شیوع بیماری دیابت، از حدود ۱۷ درصد در سال گذشته به بیش از ۲۱٫۲ درصد در آمارهای فعلی رسیده است. در ادامه، وضعیت شاخص توده بدنی زائران نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آمار ارائه‌شده، حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد زائران دارای شاخص توده بدنی بالاتر از ۳۰ و در گروه افراد چاق قرار دارند. با احتساب افراد دارای اضافه‌وزن، حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد زائران در یکی از دو گروه اضافه‌وزن یا چاقی قرار می‌گیرند و تنها حدود ۲۸ درصد از آن‌ها، از وزن طبیعی برخوردارند؛ همچنین حدود ۷۰ درصد جمعیت زائران در گروه سنی بالای ۵۰ تا ۵۵ سال قرار دارند.

عضو کمیته سلامت حج مرکز پزشکی حج و زیارت با بیان این که فاصله زمانی طولانی میان ثبت‌نام اولیه و زمان اعزام به حج، از جمله عوامل مؤثر در افزایش سن زائران و احتمال بروز یا تشدید بیماری‌های زمینه‌ای است، افزود: بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۴۸ درصد زائران دست‌کم به یکی از بیماری‌های زمینه‌ای اصلی مبتلا هستند و حدود ۲۱ درصد نیز با حداقل دو بیماری زمینه‌ای زندگی می‌کنند.

طباطبائی جبلی در بخش دیگری از گزارش خود، به نتایج اجرای طرح رنگ‌بندی و سطح‌بندی خطر پزشکی زائران اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات به دست آمده، حدود ۵۷ هزار نفر از زائران معاینه‌شده، یعنی نزدیک به ۴۰ تا ۴۴ درصد در گروه قرمز طبقه‌بندی شده‌اند. حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار نفر از این آمار را بانوان و نزدیک به ۱۰ هزار نفر از آن‌ها را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به محدودیت‌های جسمانی و پزشکی برخی زائران این گروه، بر ضرورت آگاهی‌بخشی درباره توانایی انجام مناسک و لزوم استفاده از نایب در مواردی که مطابق ضوابط شرعی و پزشکی ضروری است، تأکید کرد و ادامه داد: اطلاع‌رسانی در این زمینه نباید صرفاً به کادر پزشکی محدود شود، بلکه روحانیون، مدیران و عوامل اجرایی کاروان‌ها نیز باید با وضعیت سلامت زائران، سطح‌بندی خطر و محدودیت‌های جسمانی آنان آشنایی کافی داشته باشند.

عضو کمیته سلامت حج مرکز پزشکی حج و زیارت افزود: ضرورت مدیریت اعمال مستحبی و فعالیت‌های پرخطر یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این گزارش است. پیشگیری از آسیب‌های جسمانی زائران پرخطر در جریان انجام اعمال مستحبی و فعالیت‌های خارج از برنامه ضروری مناسک، حضور برخی زائران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای و دارای محدودیت‌های جسمانی در فعالیت‌هایی مانند عمره، طواف‌های مستحبی و سایر برنامه‌های غیرضروری می‌تواند خطر بروز عوارض و آسیب‌های جسمانی را افزایش دهد. در این زمینه، بر ضرورت هماهنگی میان مرکز پزشکی حج و زیارت، روحانیون، مدیران و عوامل اجرایی کاروان‌ها تأکید شده است تا فعالیت‌های زائران متناسب با توان جسمانی و شرایط پزشکی آنان برنامه‌ریزی شود؛ همچنین در مراحل حضور زائران در مشعر و منا، رعایت محدودیت‌های جسمانی افراد پرخطر و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای کاهش فشار جسمانی بر آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.