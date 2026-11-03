علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۹:۰۲ صبح گزارشی مبنی بر سقوط یک زن جوان از پل ۷۰۰ متری آستانه‌اشرفیه به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نزدیک‌ترین واحد آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و کارشناسان اورژانس در محل حضور یافتند.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان با اشاره به وضعیت مصدوم بیان کرد: این زن ۱۸ ساله بر اثر سقوط دچار تروماهای متعدد شده بود، اما با وجود شدت جراحات، هوشیاری خود را حفظ کرده بود.

پورسان ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات درمانی و مراقبتی پیش‌بیمارستانی، مصدوم را برای ادامه روند درمان به بیمارستان کوثر آستانه‌اشرفیه منتقل کردند.