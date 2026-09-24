علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور زیباکنار، موضوع بلافاصله به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گیلان اطلاع داده شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش حادثه، تیم‌های فوریت‌های پزشکی به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی و امدادی برای مصدومان این حادثه انجام گرفت.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان با اشاره به اینکه این حادثه در مجموع ۶ مصدوم برجا گذاشت، بیان کرد: مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه توسط نیروهای اورژانس، برای ادامه روند درمان و انجام بررسی‌های بیشتر به بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه منتقل شدند.

پورسان تصریح کرد: جزئیات بیشتر درباره علت وقوع این حادثه پس از بررسی توسط عوامل مربوط اعلام خواهد شد.