به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، با وجود محدودیت منابع آبی و تداوم تنش آبی در شماری از کلان‌شهرهای کشور، اقدامات فنی و مدیریتی شرکت‌های آب و فاضلاب از جمله مدیریت فشار شبکه، بازسازی تأسیسات فرسوده و افزایش ظرفیت منابع تأمین، مانع از بروز قطعی گسترده و طولانی‌مدت آب در تابستان گذشته شد.

سیدعلی سیدزاده، سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش مصرف آب گفت: تاکنون بیش از ۳ میلیون قطعه تجهیزات کاهنده مصرف آب در کشور نصب شده است و برنامه نصب ۷ میلیون قطعه از این تجهیزات با اولویت مدارس، اماکن آموزشی، مذهبی و عمومی دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه تأمین این تجهیزات عمدتاً از محل اعتبارات ملی و منابع عمرانی دولت انجام می‌شود، افزود: محدودیت منابع مالی شرکت‌های آب و فاضلاب امکان تجهیز رایگان تمام مشترکان را فراهم نمی‌کند؛ با این حال، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شرکت‌های آب و فاضلاب و مطابق ضوابط، هزینه نصب تجهیزات کاهنده را به‌صورت اقساطی پرداخت کنند.

سخنگوی صنعت آب و فاضلاب همچنین از پیش‌بینی مشوق‌های مالی برای کاهش مصرف خبر داد و گفت: مشترکانی که مصرف آب خود را نسبت به سال قبل ۲۰ درصد کاهش دهند، مشمول تخفیف ۲۰ درصدی آب‌بها می‌شوند و در صورت نصب تجهیزات کاهنده و تحقق کاهش مصرف، میزان تخفیف می‌تواند به ۳۰ درصد برسد.

سیدزاده افزایش هزینه تجهیزات و پایین بودن اثر انگیزشی آب‌بها را از موانع توسعه استفاده از تجهیزات کاهنده دانست و بر ضرورت تقویت مشوق‌های اقتصادی برای افزایش مشارکت مشترکان تأکید کرد.

مدیریت فشار شبکه در تهران برای عبور از تنش آبی

سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور با اشاره به شرایط منابع آبی در سال‌های اخیر اظهار کرد: میانگین بارندگی در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ حدود ۱۳۰ میلی‌متر بود که شرایط دشواری را برای تأمین آب در تابستان به وجود آورد. در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیز میزان بارندگی به حدود ۲۳۰ میلی‌متر رسید، اما با وجود بهبود بارش‌ها در برخی مناطق، شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان، گرگان و همدان همچنان با محدودیت منابع آب و تنش آبی مواجه بودند.

وی مدیریت فشار و زون‌بندی شبکه‌های توزیع، بازسازی خطوط فرسوده، بهسازی و افزایش ظرفیت چاه‌ها، احداث مخازن ذخیره، رفع نشت و کنترل خروجی مخازن را از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده برای مدیریت شرایط تأمین آب عنوان کرد.

به گفته سیدزاده، مدیریت فشار و زون‌بندی شبکه توزیع تهران به توزیع متوازن‌تر آب در سطح شبکه کمک کرد و از تشدید شرایط بحرانی جلوگیری شد. در همدان نیز اقدامات مربوط به مدیریت شبکه و افزایش ظرفیت منابع تأمین آب در بهبود وضعیت آبرسانی مؤثر بود.

وی همراهی مردم در مدیریت مصرف را نیز یکی از عوامل عبور از تابستان گذشته بدون قطعی گسترده و طولانی‌مدت آب در شهرهای کشور دانست.

پیش‌بینی بهبود بارش‌ها در سال آبی جاری

سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور درباره وضعیت منابع آبی در سال آبی جاری نیز گفت: بر اساس آمارهای اولیه، میزان بارندگی تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیشتر بوده است و مؤسسه تحقیقات آب نیز با توجه به پدیده ال‌نینو، بارش‌های قابل توجهی را برای پاییز و زمستان پیش‌بینی کرده است.

سیدزاده ابراز امیدواری کرد با تداوم بارش‌ها، تقویت ذخایر آبی و استمرار اقدامات فنی و مدیریتی، وضعیت تأمین آب شرب در شهرهای کشور در سال آبی جاری پایداری بیشتری داشته باشد.