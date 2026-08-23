کاهش ذخایر سدهای تهران از ۳۰ به ۲۶ درصد در تابستان

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام بخشی،ظهر یکشنبه در نشست خبری آبفای منطقه ۶ تهران با اشاره به آخرین وضعیت منابع آبی پایتخت اظهار کرد: میزان ذخیره سدهای پنجگانه تهران از حدود ۳۰ درصد در ابتدای تابستان به حدود ۲۶ درصد رسیده است.

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران افزود: ذخایر سدهای پنجگانه تهران همچنان حدود ۲۲۰ میلیون مترمکعب کمتر از شرایط ایده‌آل است و تداوم مدیریت مصرف آب از سوی شهروندان ضرورت دارد.

وی با اشاره به وضعیت بارندگی در تهران گفت: پایتخت ششمین سال خشکسالی را پشت سر می‌گذارد و برای رسیدن به شرایط ایده‌آل آبی به حدود ۲۸۰ میلی‌متر بارندگی نیاز دارد، در حالی که میزان بارندگی امسال هنوز به ۱۷۵ میلی‌متر نرسیده است.

بخشی با قدردانی از همراهی مردم و اصحاب رسانه در مدیریت مصرف آب ادامه داد: سرانه مصرف آب در شهر تهران از ۲۵۰ لیتر در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۸۰ لیتر کاهش یافته و این رقم در شهرری و جنوب تهران حدود ۱۶۰ لیتر است.

سخنگوی آبفای استان تهران تأکید کرد: شهروندان باید به‌ویژه در روزهای پایانی تابستان، استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف و مدیریت مصرف کولرهای آبی را جدی بگیرند.

وی نصب سایبان برای کولرهای آبی را یکی از راهکارهای مؤثر در مدیریت مصرف عنوان کرد و گفت: تجهیز ۱۰ هزار کولر آبی به سایبان می‌تواند به کاهش تبخیر آب، افزایش احساس خنکی و صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف انرژی کمک کند.

بخشی همچنین از اجرای حدود ۱۵ همت پروژه عمرانی و توسعه‌ای در حوزه آب و فاضلاب استان تهران طی سال جاری خبر داد و افزود: حدود ۸ همت از این پروژه‌ها در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد و ۷ همت پروژه دیگر نیز تا پایان سال آماده بهره‌برداری خواهد شد.