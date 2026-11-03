به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی صبح سه‌شنبه در اجلاسیه شهدای کودک کردستان که در سنندج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: استان کردستان پنج هزار و ۵۳۶ شهید تقدیم انقلاب و نظام اسلامی کرده است که در میان آنان ۳۰۶ شهید کودک زیر هفت سال حضور دارند.

وی شهدای کودک را نماد مظلومیت و سند جنایت دشمنان دانست و افزود: این کودکان هرکدام آرزوها و رؤیاهایی داشتند و می‌توانستند درس بخوانند، بازی کنند و آینده‌ای برای خود بسازند، اما پیش از شکوفایی استعدادها و تحقق رؤیاهایشان به شهادت رسیدند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه شهادت یک کودک تنها از دست رفتن یک جان نیست، بلکه از دست رفتن یک رؤیا و فرصت برای آینده یک ملت است، گفت: نسل جدید باید بداند چه عواملی موجب شهادت این کودکان شد و چه کسانی آنان را از حق زندگی محروم کردند.

شهدای کودک از قاب تصاویر به روایت‌های زنده تبدیل شوند

علامتی با تأکید بر ضرورت معرفی ابعاد انسانی زندگی شهدای کودک اظهار کرد: صرف نصب تصاویر شهدا و برگزاری مراسم بزرگداشت کافی نیست؛ باید بدانیم هر شهید کودک چه رؤیاهایی داشته، چه کتابی می‌خوانده، به چه بازی‌هایی علاقه داشته و خانواده‌اش چه خاطراتی از او به یادگار دارد.

وی پیشنهاد کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری و مجموعه آموزش و پرورش با گردآوری نامه‌ها، خاطرات خانوادگی، اشیا و اسباب‌بازی‌های شهدای کودک، زمینه تولید آثار ماندگار فرهنگی و هنری را فراهم کنند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تصریح کرد: روایت شهادت یک کودک باید کودکانه، صادقانه و متناسب با سن و درک مخاطب باشد و مفاهیمی همچون شجاعت، صبر، دوستی، خانواده، وطن‌دوستی، مسئولیت‌پذیری، ایثار و امید به زبان قابل فهم برای کودکان منتقل شود.

در انتقال فرهنگ شهادت نباید کودکی را از کودک گرفت

علامتی با تأکید بر حفظ روحیه کودکی در انتقال مفاهیم ایثار و شهادت افزود: کودکان نباید صرفاً شنونده روایت‌ها باشند، بلکه باید در فرایند تولید و بازآفرینی این روایت‌ها نقش داشته باشند.

وی ادامه داد: کودکان و نوجوانان می‌توانند با نوشتن داستان، نقاشی، تولید پادکست، اجرای نمایش، ساخت فیلم کوتاه و پویانمایی، روایتگر زندگی شهدای کودک باشند و مشارکت واقعی آنان در این فعالیت‌ها، ماندگاری پیام اجلاسیه را افزایش می‌دهد.

ادبیات کردی ظرفیت مهمی برای روایت شهدای کودک است

معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و بومی کردستان گفت: استفاده از قصه‌های محلی، ادبیات کردی، شعر، موسیقی، هنرهای تجسمی و خاطرات خانوادگی می‌تواند روایت شهدای کودک را به بخشی از حافظه فرهنگی مردم این منطقه تبدیل کند.

علامتی خاطرنشان کرد: بخشی از روایت‌های مربوط به شهدای کودک می‌تواند به زبان شیرین کردی تولید و منتشر شود و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز از این نوع فعالیت‌های فرهنگی و هنری حمایت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه هر سرزمین باید قهرمانان خود را با زبان و فرهنگ خودش برای نسل آینده روایت کند، افزود: کردستان تنها جغرافیای ایثار نیست، بلکه سرزمین شعر، قصه، فرهنگ، ایستادگی و روایت است.

ادامه راه شهدا در ساختن آینده و مسئولیت‌پذیری معنا می‌شود

علامتی با اشاره به ضرورت پیوند فرهنگ ایثار و شهادت با زندگی روزمره نسل جدید اظهار کرد: شهادت تنها روایت مرگ نیست، بلکه روایت انتخاب، شجاعت، مسئولیت‌پذیری و زندگی معنادار است.

وی ادامه داد: ادامه راه شهدا برای دانش‌آموزان تنها به حضور در مراسم بزرگداشت محدود نمی‌شود، بلکه در درس خواندن، پیشرفت علمی، ساختن آینده کشور، خدمت به مردم، رعایت اخلاق و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی معنا پیدا می‌کند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به نقش هنر و ادبیات در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس گفت: کانون در کنار سایر مجموعه‌های فرهنگی و آموزشی می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت قصه، شعر، ادبیات و ابزارهای هنری، زمینه ارتباط مؤثرتر کودکان و نوجوانان با زندگی و سیره شهدا را فراهم کند.

تجربه کردستان می‌تواند به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود

علامتی با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت‌های فرهنگی پس از پایان کنگره شهدای استان بیان کرد: یکی از آسیب‌های احتمالی این است که با پایان اجلاسیه و کنگره، فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی نیز متوقف شود؛ در حالی که کنگره موفق باید پس از پایان مراسم، یک جریان فرهنگی و تربیتی ماندگار از خود به یادگار بگذارد.

وی گفت: مستندسازی تجربه کردستان و ارائه آن به سایر استان‌ها می‌تواند زمینه بهره‌گیری از ظرفیت حافظه تاریخی، فرهنگ بومی، مشارکت کودکان و نوجوانان و هنر و ادبیات را در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فراهم کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پایان با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و معلمان شهید، بر ضرورت معرفی نقش خانواده‌ها و معلمان در تربیت و پرورش شهدا تأکید کرد.