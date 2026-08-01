لزوم روایت فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل کودک و نوجوان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گوهری ظهر شنبه در یادواره شهدای کارمند پایگاه بسیج شهید یدالله محمدی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان کهددر راستای اجلاسیه شهدای کارمند سپاه بیت‌المقدس کردستان با حضور، جمعی از کارکنان و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای امنیت و جنگ رمضان، اظهار کرد: امنیت، عزت و آرامش امروز کشور مرهون ایثار و ازخودگذشتگی شهدا است و مجموعه‌های فرهنگی وظیفه دارند این گنجینه ارزشمند را به نسل آینده منتقل کنند.

وی افزود: کانون پرورش فکری برای تحقق این هدف از ظرفیت قصه‌گویی، شعر، داستان، معرفی کتاب، نمایش، هنرهای تجسمی، فعالیت‌های فرهنگی و تولید آثار توسط اعضا استفاده می‌کند تا مفاهیم ایثار و مقاومت با زبانی متناسب برای کودکان و نوجوانان تبیین شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: مربیان و اعضای کانون در کنار مردم حضور داشتند و با اجرای برنامه‌های فرهنگی، تولید آثار ادبی و هنری و فعالیت‌های تربیتی، در تقویت همبستگی اجتماعی نقش‌آفرینی کردند.

برنامه‌ریزی کانون برای روایت شهدای کودک و نوجوان

گوهری با اشاره به مسئولیت کانون در کمیته شهدای کودک و نوجوان کنگره ۵۵۳۶ شهید کردستان اظهار کرد: شناسایی و مستندسازی زندگی شهدای کودک و نوجوان، اجرای برنامه‌های روایت‌گری، معرفی کتاب، تولید آثار هنری و ادبی، برگزاری پویش‌های فرهنگی و تولید محتوای رسانه‌ای از جمله برنامه‌هایی است که تا زمان برگزاری کنگره دنبال می‌شود.

وی افزود: اجرای پویش «نامه‌ای به رهبر شهیدم»، برگزاری نشست‌های گفت‌وگومحور، فضاسازی مراکز فرهنگی و استفاده از ظرفیت نوجوانان برای روایت زندگی شهدا، زمینه آشنایی هرچه بیشتر نسل جدید با مفاهیم ایثار، مسئولیت‌پذیری، وطن‌دوستی و امید به آینده را فراهم می‌کند.

در پایان این مراسم نیز از کارکنان و همکاران خانواده معظم شهدا با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.