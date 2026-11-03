شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت شیوع بیماری‌های تنفسی در استان البرز، با اشاره به روند افزایشی ابتلا به آنفلوآنزا در کشور و استان گفت: هرچند میزان مثبت شدن آزمایش‌های آنفلوآنزا در البرز هنوز پایین‌تر از آستانه هشدار قرار دارد، اما افزایش مراجعات بیماران دارای علائم تنفسی نشان می‌دهد احتمال عبور این شاخص از آستانه هشدار در هفته جاری و هفته‌های آینده وجود دارد.

وی اظهار کرد: بر اساس اطلاعات نظام مراقبت دیده‌وری کشور، نسبت نمونه‌های مثبت آنفلوآنزا در هفته گذشته از آستانه هشدار بالا عبور کرده است؛ این در حالی است که این نسبت در هفته مشابه سال گذشته ۲.۳ درصد بود. هرچند نسبت نمونه‌های مثبت کووید ۱۹ برای دومین هفته متوالی در کشور روند کاهشی داشته، اما در استان البرز درصد مثبت شدن آزمایش‌های کرونا در هفته گذشته اندکی پایین‌تر از آستانه هشدار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه درصد مثبت شدن نمونه‌های آنفلوآنزا در البرز همچنان پایین‌تر از آستانه هشدار است، افزود: این شاخص نسبت به هفته قبل افزایش داشته و همزمان تعداد مراجعان دارای علائم تنفسی به پایگاه‌های دیده‌وری سرپایی و مراکز بستری استان نیز روند صعودی نشان می‌دهد؛ بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود درصد مثبت شدن آزمایش‌های آنفلوآنزا در هفته جاری و هفته‌های آینده از آستانه هشدار عبور کند.

ضرورت تشدید اقدامات پیشگیرانه در مراکز پرتردد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با اشاره به همزمانی عبور نسبت نمونه‌های مثبت آنفلوآنزا و کووید ۱۹ از آستانه هشدار بالا در کشور و احتمال افزایش موارد ابتلا در البرز گفت: شرایط موجود ضرورت تشدید اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی را ایجاد می‌کند و علاوه بر تقویت نظام مراقبت و اطلاع‌رسانی عمومی، استفاده از ماسک باید دست‌کم در بخش‌های پرخطر و محیط‌هایی که احتمال انتقال بیماری در آن‌ها بیشتر است، مورد توجه قرار گیرد.

صیادی بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مراکز تجمعی پرخطر مانند آسایشگاه‌های سالمندان و وسایل نقلیه عمومی را از جمله محیط‌هایی دانست که رعایت این توصیه بهداشتی در آن‌ها اهمیت بیشتری دارد و تصریح کرد: بی‌توجهی به شیوه‌نامه‌های بهداشتی در جمعیت‌های در معرض خطر می‌تواند به تداوم اپیدمی‌ها، بروز طغیان‌ها و رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی ویروس‌ها در جوامع انسانی منجر شود.

وی رعایت اصول خودمراقبتی، دریافت واکسن آنفلوآنزا توسط گروه‌های پرخطر در ابتدای فصل بیماری و در پاییز، رعایت آداب بهداشتی، مراجعه زودهنگام به پزشک و دریافت درمان مناسب را از عوامل مؤثر در کاهش گسترش بیماری عنوان کرد.

آمادگی مراکز درمانی البرز برای پذیرش بیماران تنفسی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت آمادگی مراکز درمانی برای پذیرش بیماران تنفسی گفت: آمادگی لازم برای پذیرش، مراقبت و درمان بیماران در مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی و بستری در سطح استان وجود دارد.

صیادی با تأکید بر ضرورت رعایت ۲۰ گام خودمراقبتی برای پیشگیری از بیماری‌های تنفسی واگیر افزود: اجرای این توصیه‌ها برای همه شهروندان اهمیت دارد، اما کودکان، سالمندان، مادران باردار و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن قلبی، ریوی و کلیوی، بیماری‌های متابولیک، کم‌خونی یا نقص سیستم ایمنی باید توجه بیشتری به اصول پیشگیری داشته باشند.

۲۰ توصیه برای پیشگیری از بیماری‌های تنفسی

وی استفاده از ماسک در فضاهای بسته و پرتردد مانند مترو، اتوبوس، کلاس‌های درس، خوابگاه‌ها و آسایشگاه‌ها را نخستین توصیه پیشگیرانه دانست و گفت: احتمال انتقال ویروس‌های تنفسی از جمله آنفلوآنزا و کرونا در این محیط‌ها بالاست؛ بنابراین هنگام حضور در چنین مکان‌هایی و همچنین در برخورد با افراد بیمار باید از ماسک استفاده کرد.

صیادی پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار از جمله روبوسی، دست دادن و در آغوش گرفتن، ماندن در منزل هنگام بروز علائم حاد تنفسی، شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون و خودداری از لمس چشم‌ها، دهان و بینی با دست آلوده را از دیگر اقدامات ضروری برشمرد.

وی با تأکید بر رعایت آداب تنفسی هنگام عطسه و سرفه ادامه داد: شهروندان باید دهان و بینی خود را با دستمال یا قسمت داخلی آرنج بپوشانند، مایعات کافی بنوشند و خواب و تغذیه سالم داشته باشند. همچنین باید از لمس پرندگان و حیوانات بیمار یا مرده خودداری کنند و افراد بیمار را از سالمندان، زنان باردار و سایر گروه‌های پرخطر جدا نگه دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز تهویه مناسب محیط، استفاده از وسایل شخصی اختصاصی مانند حوله، لیوان و بشقاب و تمیز کردن مرتب سطوح پراستفاده از جمله دستگیره‌ها و تلفن همراه را از دیگر راهکارهای کاهش انتقال بیماری عنوان کرد.

صیادی با اشاره به اهمیت واکسیناسیون در گروه‌های پرخطر گفت: افرادی که در گروه‌های پرخطر قرار دارند باید واکسن آنفلوآنزا را دریافت کنند. همچنین والدین در صورت مشاهده علائمی مانند تب، سرفه، بدن‌درد و آبریزش بینی در فرزندان دانش‌آموز خود، از حضور آن‌ها در مدرسه جلوگیری کنند تا زنجیره انتقال بیماری گسترش پیدا نکند.

وی پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک را نیز ضروری دانست و افزود: در صورت مشاهده علائم هشدار مانند تنگی نفس، تب بالا و ماندگار، ضعف شدید، کاهش سطح هوشیاری، کبودی لب‌ها یا صورت و تشدید علائم در بیماران دارای بیماری زمینه‌ای، مراجعه به پزشک باید در اولویت قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز خاطرنشان کرد: افراد بیمار باید حداقل تا ۲۴ ساعت پس از قطع تب در منزل بمانند و برای کنترل تب و درد، از داروهای مجاز مانند استامینوفن استفاده کنند. همچنین شهروندان برای دریافت اطلاعات و اخبار مرتبط با سلامت باید به کانال‌های رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنند.