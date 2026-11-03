مهدی آسیایی در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت مشارکت گسترده دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان تأکید کرد.

فرماندار شهرستان خواف، با اشاره به برگزاری جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان با هدف برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان، افزود: یوم‌الله ۱۳ آبان یادآور حوادث مهم و سرنوشت‌ساز تاریخ انقلاب اسلامی و نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است و باید با برنامه‌ریزی منسجم، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت انتقال پیام‌ها و آرمان‌های ۱۳ آبان به نسل جوان افزود: حضور پرشور دانش‌آموزان، دانشجویان و آحاد مردم در این مراسم، فرصتی ارزشمند برای تبیین روحیه استکبارستیزی، حفظ هویت انقلابی و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل‌های آینده است.

آسیایی همچنین با اشاره به ضرورت گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، امام شهید و شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، تصریح کرد: یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و دانشجو، به‌خصوص دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب، باید به‌عنوان یکی از محورهای مهم برنامه‌های امسال مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار خواف با تأکید بر هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و تبلیغی شهرستان خاطرنشان کرد: برگزاری باشکوه این مراسم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اطلاع‌رسانی گسترده و مشارکت همه ظرفیت‌های مردمی و نهادی است.

گفتنی است؛ مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، همزمان با سراسر کشور در تمامی شهرها و روستاهای شهرستان خواف برگزار خواهد شد. این مراسم در شهر خواف، روز چهارشنبه ۱۳ آبان، رأس ساعت ۹ صبح از میدان امام خمینی(ره) به سمت میدان خاتم‌الانبیا(ص) آغاز می‌شود.