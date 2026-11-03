به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین کیانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، ساعت ۱۰ صبح از مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان آغاز و تا میدان مرکزی خلیل‌آباد ادامه خواهد داشت.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان خلیل‌آباد افزود: مردم ولایت‌مدار و انقلابی خلیل‌آباد در این مراسم، دوشادوش یکدیگر و با مشت‌های گره‌کرده، اتحاد و همبستگی ملی خود را به نمایش گذاشته و بار دیگر ایستادگی و مبارزه با استکبار جهانی را به رخ دشمنان خواهند کشید.

وی با دعوت از عموم مردم، دانش‌آموزان و فرهنگیان برای حضور پرشور در این راهپیمایی، تصریح کرد: حضور آگاهانه و گسترده مردم در این مراسم، نمادی از وحدت، بصیرت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

کیانی افزود: راهپیمایی یوم‌الله الله ۱۳ آبان ماخ در شهر کندر نیز ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.