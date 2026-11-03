به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی زراعتی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با شعار «میثاق با شهیدان؛ نبرد با استکبار» برگزار می شود و مردم با حضور در این مراسم، اتحاد و همبستگی خود را به نمایش خواهند گذاشت.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کاشمر افزود: همه با هم و دوشادوش یکدیگر، با مشتهای گرهکرده و صفوفی بههمپیوسته، در این روز حضور خواهیم یافت تا وحدت و همبستگی خود را نشان دهیم.

وی با تأکید بر گرامیداشت یاد و نام شهیدان تصریح کرد: با یاد و نام شهدا، یکصدا و استوار، همه میآییم تا بار دیگر بر میثاق خود با آرمانهای شهدا تأکید کنیم.

زراعتی از عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت کرد و گفت: این اجتماع روز چهارشنبه ۱۳ آبان، ساعت ۹ صبح از میدان انقلاب کاشمر آغاز شده و به سمت عرصه خیابان خرمشهر مقابل امام زاده سید حمزه(ع)برگزار می شود.