به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه‌شنبه وقوع حادثه برخورد یک مرد سالمند با قطار عبوری در ایستگاه راه‌آهن سمنان، موجب اعزام نیروهای اورژانس و امدادی به محل شد.

نیروهای امدادی بلافاصله پس از حضور در محل حادثه، اقدامات اولیه برای کنترل خونریزی و رسیدگی به وضعیت مصدوم را آغاز کردند.

این مرد سالمند پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شد.

بر اساس اطلاعات اولیه، شدت جراحات وارده به مصدوم از ناحیه دست به حدی بوده که منجر به قطع عضو شده است.

در همین حال، بنا بر اظهارات برخی افراد حاضر در محل، این مرد سالمند دچار بیماری آلزایمر و اختلال حافظه بوده است.

همچنین به گفته شاهدان، راننده قطار پیش از برخورد با به صدا درآوردن ممتد بوق تلاش کرده بود توجه وی را جلب کند، اما این هشدارها بی‌نتیجه مانده است.