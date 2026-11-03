به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جلیل محمدی در گفت‌وگو با رسانه‌ها مراسم اظهار کرد: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان امسال با هدف بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در بیش از ۲۷۰ نقطه شهری و روستایی در سطح استان خراسان شمالی برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت حضور پرشور مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، افزود: این راهپیمایی نماد وحدت، بصیرت و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است و حضور گسترده مردم در این مراسم، بار دیگر جلوه‌ای از روحیه انقلابی و استکبارستیزی ملت ایران را به نمایش خواهد گذاشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این مراسم در تمامی شهرستان‌ها انجام شده و انتظار می‌رود اقشار مختلف مردم با حضور خود، بار دیگر دشمنان را ناامید کنند.