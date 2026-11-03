وحید تاجیک، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تجهیز ۹۲ واحد نانوایی ورامین به تجهیزات کامل پخت اضطراری در چارچوب اجرای طرح شهید حسن آبشناسان خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف تداوم تولید و تأمین نان مورد نیاز مردم در شرایط بحرانی انجام شده است.

وی در تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: رزمایش پدافند غیرعامل نانوایی‌ها با محوریت طرح شهید حسن آبشناسان، در آخرین روز هفته پدافند غیرعامل و با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری، رئیس اتاق اصناف، رئیس اتحادیه نانوایان و کارشناسان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین افزود: در جریان این رزمایش، مسئولان به‌صورت نمادین از دو واحد نانوایی مجهز به امکانات پخت اضطراری بازدید کردند و میزان آمادگی این واحدها برای تأمین نان در شرایط بحرانی را مورد ارزیابی قرار دادند.

تاجیک با اشاره به ضرورت استمرار فعالیت نانوایی‌ها هنگام قطع زیرساخت‌های شهری بیان کرد: بر اساس طرح شهید حسن آبشناسان، واحدهای منتخب نانوایی، با اولویت نانوایی‌های لواش و تافتون، باید به تجهیزاتی از جمله موتور برق، سیلندر گاز مایع و مخازن ذخیره آب مجهز شوند تا در صورت قطع برق، آب و گاز شهری، امکان ادامه فعالیت و پخت نان را داشته باشند.

وی درباره آخرین وضعیت تجهیز نانوایی‌های شهرستان نیز گفت: تاکنون ۱۶۶ واحد نانوایی به موتور برق، ۱۱۵ واحد به کپسول گاز و ۱۳۵ واحد به تانکر ذخیره آب مجهز شده‌اند و ۹۲ واحد نیز تمامی تجهیزات مورد نیاز برای پخت اضطراری را در اختیار دارند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین با اشاره به برگزاری دومین رزمایش پدافند غیرعامل نانوایی‌ها در این شهرستان، هدف از این اقدام را سنجش میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی و نانوایان برای مواجهه با شرایط اضطراری عنوان کرد و افزود: واحدهای پیش‌بینی‌شده باید در زمان بروز بحران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان وارد مدار تولید شوند.

تاجیک ادامه داد: اجرای این طرح از مدت‌ها قبل در دستور کار قرار گرفته و برای تأمین منابع مالی و حمایت از نانوایان، نشست‌های متعددی با مدیران بانک‌ها و نهادهای حمایتی از جمله بنیاد برکت برگزار شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با حمایت بانک‌ها و مشارکت نانوایان، زمینه تجهیز و نصب امکانات اضطراری در بیش از ۳۰ درصد واحدهای نانوایی شهرستان فراهم شود.

تاجیک در پایان تأکید کرد: تداوم تأمین نان به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم در شرایط بحران، به برنامه‌ریزی، تقویت زیرساخت‌ها و آمادگی مستمر دستگاه‌های مسئول و واحدهای نانوایی نیاز دارد.