به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای حمایت از توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری و نظارت بر راه‌اندازی واحدهای تولیدی، مدیران جهاد کشاورزی، شیلات و دامپزشکی شهرستان کوهدشت، دوازدهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ از مزرعه پرورش ماهی وحید حاجی‌زاده در روستای کوره‌دشت سفلی بازدید کردند.

ارائه توصیه‌های فنی و بهداشتی به بهره‌بردار

در جریان این بازدید، هم‌زمان با آغاز فعالیت مزرعه، ۱۰ هزار قطعه بچه‌ماهی قزل‌آلا در استخرهای پرورشی رهاسازی شد.

مدیران و کارشناسان حاضر نیز ضمن بررسی شرایط فنی و زیرساختی این واحد، توصیه‌های تخصصی لازم را در زمینه اصول صحیح پرورش، مدیریت بهداشتی، تغذیه و مراقبت از بچه‌ماهیان به بهره‌بردار ارائه کردند.

حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه آبزی‌پروری

این بازدید با هدف تقویت تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بخش کشاورزی و شیلات، ارتقای دانش فنی بهره‌برداران و حمایت از تولیدکنندگان انجام شد؛ رویکردی که می‌تواند زمینه توسعه ظرفیت‌های تولید آبزیان در شهرستان کوهدشت را فراهم کند.