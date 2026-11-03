به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان‌شرقی از قطعی موقت جریان گاز در شماری از مجتمع‌های مسکونی، تجاری و آموزشی فاز ۳ شهر سهند خبر داد.

این قطعی با هدف انجام تعمیرات و گازدار کردن خط لوله جدید، از ساعت ۸ صبح تا ۱۵ روز چهارشنبه ۱۳ آبان اعمال خواهد شد.

بر اساس اعلام شرکت گاز، مجتمع‌های مسکونی مهر ثامن، مهدیس، گلدیس، صبا، مرجان، یاسمن، نرگس، پیوند، الزهرا، بهار، سلوا، یلدا، شمس و کاج در محدوده این عملیات قرار دارند.

همچنین جریان گاز واحدهای تجاری و آموزشی واقع در محدوده مجتمع باران تا مجتمع الزهرا نیز در مدت اجرای عملیات قطع خواهد شد.

شرکت گاز آذربایجان‌شرقی از مشترکان مناطق یادشده خواسته است تمهیدات لازم را برای مواجهه با قطعی موقت گاز در ساعات اعلام‌شده در نظر بگیرند.