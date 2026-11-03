به گزارش خبرگزاری مهر، سید سجاد خلفوند، در پیامی به مناسبت روز دانش‌آموز و هفته بسیج دانش‌آموزی، ۱۳ آبان را نماد ایستادگی، بصیرت انقلابی و خودباوری نسل جوان دانست و بر نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در پیشرفت و آبادانی کشور تأکید کرد.

۲۹۸ گروه جهادی دانش‌آموزی در مسیر خدمت‌رسانی

در بخشی از پیام خلفوند آمده است: ۱۳ آبان‌ماه فراتر از یک یادآوری تاریخی، نماد درخشان ایستادگی، بصیرت انقلابی و خودباوری نسلی است که با تکیه بر ایمان و اراده، مسیر استقلال و عزت ایران اسلامی را هموار ساختند. این روز فرصتی برای پاسداشت روحیه مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی نسل جوان در مسیر تعالی و بالندگی کشور است.

وی با اشاره به فعالیت‌های جهادی دانش‌آموزان افزود: دانش‌آموزان متعهد ایران اسلامی در کنار تحصیل علم و دانش، با حضور داوطلبانه در گروه‌های جهادی، جلوه‌هایی از خدمت بی‌منت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشته‌اند.

مسئول بسیج سازندگی لرستان با اشاره به فعالیت ۲۹۸ گروه جهادی دانش‌آموزی در استان تصریح کرد: این گروه‌ها در عرصه‌هایی همچون محرومیت‌زدایی، اجرای پروژه‌های عمرانی و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی حضور دارند و مشارکت خودجوش آنان در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، جلوه‌ای از فرهنگ جهادی، ایثار و همدلی است.

گروه‌های جهادی؛ بستری برای پرورش نسل مسئولیت‌پذیر

خلفوند در ادامه، تربیت نسلی آگاه، بصیر، مطالبه‌گر، ولایتمدار و خدمتگزار را از سرمایه‌های راهبردی پیشرفت کشور دانست و گروه‌های جهادی دانش‌آموزی را بستری برای پرورش و شکوفایی توانمندی‌های نسل جوان عنوان کرد.

وی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و فرا رسیدن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و هفته بسیج دانش‌آموزی، این مناسبت را به همه دانش‌آموزان، به‌ویژه دانش‌آموزان جهادگر استان لرستان تبریک گفت و از تلاش‌ها و حضور ارزشمند آنان در عرصه‌های خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی قدردانی کرد.

مسئول بسیج سازندگی لرستان در این پیام، توفیق روزافزون دانش‌آموزان را در مسیر خدمت به کشور، در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت زعامت رهبر انقلاب اسلامی از خداوند متعال مسئلت کرد.