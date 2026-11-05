به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پاک‌سرشت مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران گفت: بر اساس نظام قیمت گذاری جدید گاز در بخش خانگی کلیه مشترکین گاز در چهار پله قرار می‌گیرند، پله اول مشترکین خوش مصرف ما هستند که طبق الگو مصرف می‌کنند و بالغ بر هفتاد درصد مشترکین را شامل می شود.

وی افزود: پله دوم مشترکینی هستند که بیش از الگو مصرف می‌کنند ولی هنوز در حد متوسط قرار دارند که حدود هجده درصد از مشترکین ما هستند.

پاک‌سرشت در مصاحبه با صداوسیما ادامه داد: پله سوم مشترکین پرمصرف هستند و حدود ۱۰ درصد از مشترکین در این محدوده قرار می‌گیرند و پله بالا پله چهارم که حدود دو درصد از مشترکین هستند که بسیار پرمصرف هستند.

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران افزود: تعرفه گاز در هر کدام از این پله‌ها مقدار مشخصی دارد؛ اگر فرض کنیم که پله چهارم تعرفه‌اش یکصد باشد نسبت پله یک، یک صدم پله چهارم است، پله دو، سه درصد پله چهارم و پله سه دوازده درصد. بدین ترتیب هر مشترکی به هر میزان در پله‌های مختلف مصرف گاز داشته باشد، تعرفه گاز مصرفی مطابق با آن پله محاسبه می‌شود.

پاک سرشت گفت: مرز هر کدام از این پله‌ها با میانگین مصرف ۵ ساله هر شهر محاسبه می‌شود و در واقع مشترکان نسبت به همشهریان خود ارزیابی می‌شوند.

وی اضافه کرد: هموطنان می‌توانند با مراجعه به سایت (my.nigc.ir) ارزیابی دقیقی از میزان گاز مصرفی خود نسبت به الگوی استاندارد مصرف بدست بیاورند و حتی طبق مصرف جاری میزان مصرف آینده و هزینه قبض مصرفی خود را پیش بینی کنند.