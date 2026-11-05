سرهنگ محمدحامد حرزاده، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان یزد در ایام فاطمیه امسال افتخار میزبانی از پیکرهای مطهر ۹ شهید گمنام دوران دفاع مقدس را دارد که مراسم استقبال از این شهدا امروز پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم استقبال از شهدای گمنام از ساعت ۱۷:۳۰ در جوار امامزاده سیدجعفر محمد(ع) واقع در بلوار جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد و پس از اجرای برنامه‌های رسمی، سخنرانی و مداحی، کاروان خودرویی حامل پیکر شهدا ساعت ۱۹ به سمت میدان امیرچقماق حرکت می‌کند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد ادامه داد: پیکرهای مطهر شهدا پس از انتقال به معراج شهدای حسینیه امیرچقماق، طی روزهای آینده در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی مختلف در شهرها و شهرستان‌های استان حضور خواهند یافت.

حرزاده با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای وداع و تشییع شهدا بیان کرد: مراسم وداع با پیکرهای مطهر این شهدا پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه، ساعت ۲۰:۳۰ در حسینیه امیرچقماق برگزار می‌شود.

وی گفت: همچنین صبح روز جمعه، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، مراسم تشییع از امامزاده جعفر(ع) در بلوار امامزاده به سمت مسجد ملااسماعیل، محل برگزاری نماز جمعه یزد، انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه از میان ۹ شهید گمنام، پیکر چهار شهید در استان یزد به خاک سپرده می‌شود، گفت: پس از برگزاری نماز جمعه، مراسم تدفین این شهدا در شهرستان‌های یزد، اردکان و اشکذر و در مکان‌های تعیین‌شده برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: پنج شهید دیگر که مراحل شناسایی و آزمایش‌های DNA آنان تکمیل نشده است، پس از برگزاری مراسم تشییع برای ادامه روند شناسایی به تهران منتقل خواهند شد.