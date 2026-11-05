به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۵ صبح امروز پنج‌شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ در ۵۰ حوزه‌ اصلی و ۱۸۱ حوزه فرعی در ۳۶ شهرستان در سراسر کشور برگزار شد.

در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران (اسکودا) سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۰۱ هزار و ۸۱۳ متقاضی ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۵۵ درصد زن و ۴۵ درصد مرد هستند.

به هریک از متقاضیان آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۵ یک بسته نایلونی حاوی یک برگ پاسخنامه و یک جلد دفترچه آزمون داده می شود.دفترچه آزمون متقاضیان شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر متقاضی بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است.

آزمون دارای ۱۴۰ سؤال تستی شامل: حقوق مدنی ۲۰ سؤال، آیین دادرسی مدنی ۲۰ سؤال، حقوق تجارت ۲۰ سؤال، اصول استنباط حقوق اسلامی و متون فقه ۲۰ سؤال، حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۰ سؤال، آیین دادرسی کیفری ۲۰ سؤال و حقوق اساسی ۲۰ سؤال است که متقاضیان باید نسبت به پاسخگویی به سؤالات آن در مدت ۱۷۰ دقیقه اقدام کنند.

دفترچه سؤالات متقاضیان شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر متقاضی بر روی جلد آن درج شده است. دفترچه این آزمون تنوع دارد.

داوطلبان آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۵ باید از ۱۴ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۵ با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تکمیل کردن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون به صورت اینترنتی اقدام کنند.

درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرایند برگزاری آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۵ داوطلبان لازم است نسبت به ارسال درخواست، حداکثر تا تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۵ از طریق سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://request.sanjesh.org اقدام کنند. درخواست های واصله بعد از این تاریخ قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.