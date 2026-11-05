محسن گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برد آبی پوشان برابر الشمال قطر گفت: استقلال در روزی که استحقاق پیروزی را داشت به آن دست پیدا کرد و توانست سه امتیاز حساس را کسب کند. آبی ها بیشتر دقایق بازی را در اختیار داشته و در لحظات پایانی بازی و باز هم با هنرنمایی آسانی به گل برتری دست پیدا کردند تا به صعود بیشتر امیدوار شوند.

وی ادامه داد: فرصت طلبی آسانی و ضربه دقیق او استقلال را از تساوی نجات داد تا مشخص شود خرید خوب تا چه اندازه می‌تواند تاثیر گذار باشد.

مهاجمان استقلال تحت فشار روحی هستند

کارشناس فوتبال در مورد عملکرد خط حمله استقلال تاکید کرد: گلزنی مهاجم یک امر ذاتی است و فوتبالیستی که چارچوب شناس باشد و بداند چه موقع باید ضربه آخر را بزند به مهاجمی تمام عیار تبدیل خواهد شد. مهاجمان استقلال بازیکنان جوان و با استعدادی هستند ولی بخاطر عدم گلزنی تحت فشار زیاد قرار گرفته اند.

گروسی تصریح کرد: مهاجم اگر آرامش نداشته باشد گلزنی برای او سخت خواهد شد و وظیفه کادر فنی است که مهاجمان را از این شرایط بد دور کنند. قرار نیست همیشه یاسر آسانی برای استقلال گلزنی کند. مهاجمان باید از فرصت های بدست آمده استفاده کنند تا مورد انتقاد قرار نگیرند. امیدواریم هرچه زودتر پنجره نقل و انتقالاتی آبی پوشان باز شود تا کادر فنی بتواند نفرات مورد نظر را جذب کند.

به متدین فرصت دهیم

وی در خصوص انتخاب مدیر عامل جدید استقلال گفت: در حال حاضر اعتقاد دارم همچنان تاجر نیا همه کاره استقلال است. البته‌ این موضوع طبیعی است چون مصطفی متدین شناخت کافی از شرایط مجموع استقلال ندارد و باید به او فرصت دهیم تا بتواند شناخت بیشتری پیدا کرده و سکان مدیریت استقلال را به تنهایی در دست بگیرد.

وی تصریح کرد: مدیر به خواسته های هوادران توجه ویژه داشته باشد و به قول‌هایی که داده مثل باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی عمل کند. دوران مدیریتی چه ۱۰ سال باشد و چه بیشتر یا کمتر باید هدفش رساندن استقلال به جایگاه واقعی اش باشد. متدین باید آنقدر خوب کار کند که هواداران از او بخواهند بیشتر از ۱۰ سال هم در استقلال بماند.

استقلال خسته برابر همنام اهوازی

گروسی در مورد دیدار آبی پوشان از هفته دوازدهم برابر استقلال خوزستان گفت: استقلال تهران فشار زیادی را تحمل می‌کند. زمان استراحت و ریکاوری کافی ندارد و باید بدون وقفه برابر حریفان به میدان برود. استقلال خوزستان تیمی جوان و جنگنده است که می‌خواهد شگفتی سازی کند و نتیجه بازی را به سود خود به پایان برساند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: آبی پوشان تهرانی باید با توجه به شرایطی که دارند منطقی بازی کرده و از فرصت ها بخوبی استفاده کنند تا بتوانند به سه امتیاز این دیدار دست پیدا کنند. بختیاری زاده باید تیمش را از لحاظ روحی و روانی آماده این دیدار حساس کند تا بتوانند با برد در این دیدار در جمع بالا نشینان باقی بمانند.

آسانی مهره ایی بی تکرار

کارشناس فوتبال با حمایت از عملکرد یاسر آسانی تاکید کرد: یاسر یک بازیکن خوب، باهوش، فرصت طلب و دور از حاشیه است و تمرکزش برروی گلزنی یا دادن پاس گل است. او خلاقیت بالایی دارد و فوتبال ساده و روانی از خود ارائه می‌دهد.



وی تصریح کرد: آسانی این روزها با بازی خوبی که انجام می دهد هم خوش می درخشد هم بجای مهاجمان گلزنی می‌کند و هم محبوبیت بیشتری پیدا می‌کند. بختیاری زاده هم او را به خوبی شناخته و بهترین بازی را از او می‌گیرد. آسانی ستاره این روزهای استقلال است که توانسته خود را به عنوان یکی از بهترین خریدهای خارجی استقلال معرفی کند.

فاز دفاعی خونسرد و بدون اشتباه

گروسی با حمایت از عملکرد دروازه بان و مدافعان استقلال گفت: وقتی کمترین گل خورده را در کارنامه داری نشان می‌دهد از تجربه بالایی برخورداری و بلوغ تاکتیکی دست پیدا کرده اید. عملکرد مدافعان و گلر استقلال غیر قابل انتقاد است. کمترین اشتباه و بیشترین هماهنگی و بیشترین کلین شیت نشان می‌دهد استقلال در فاز دفاعی به کمال مطلوب دست پیدا کرده و هواداران دیگر نگران دروازه و خط دفاع نیستند و از نمایش فرعباسی و عملکرد آقاسی و اشورماتوف و دیگر مدافعین لذت می‌برند.